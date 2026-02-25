Trump, Kongre'deki ortak oturumda yaptığı geleneksel "Birliğin Durumu" konuşmasında, ikinci başkanlık döneminin ilk yılını değerlendirdi.

Konuşmasının dış politika bölümünde, görevdeki 11 ayında 8 savaşı sona erdirdiği söylemini yineleyen Trump, tek tek hangi ülkeler arasındaki savaşları ya da olası çatışmaları sona erdirdiğini anlattı.

Son dönemin en sıcak başlığı olan İran konusunda önemli mesajlar veren ABD Başkanı, halen Tahran ile müzakerelerin sürdüğünü ancak anlaşma sağlanamaması durumunda hazırlıklı olduklarını vurguladı.

- "İRAN'IN NÜKLEER SİLAHA SAHİP OLMASINA İZİN VERMEYECEĞİM"

Trump, ABD-İran gerilimine ilişkin, "Benim tercihim bu sorunu diplomasi yoluyla çözmektir. Ancak kesin olan bir şey var ki dünyanın bir numaralı terör destekçisi olan bu ülkenin nükleer silaha sahip olmasına asla izin vermeyeceğim. Bunun olmasına izin veremeyiz." değerlendirmesini yaptı.

İran'ın bölgesinde "terör destekçisi bir ülke" olduğunu savunan Trump, ABD'ye yönelik tehditler olduğunda askeri seçenekler dahil tüm ihtimalleri değerlendirmeye her zaman hazır olduğunu ifade etti.

- İRAN, ABD'YE ULAŞABİLECEK FÜZELER ÜRETMEYE ÇALIŞIYOR

İran'ın artık ABD'ye de ulaşabilecek füzeler geliştirmeye çalıştığını savunan Trump, "Avrupa'yı ve denizaşırı üslerimizi tehdit edebilecek füzeler geliştirdiler ve Amerika Birleşik Devletleri'ne ulaşabilecek füzeler üretmek için de çalışıyorlar. Silah programlarını, özellikle de nükleer silahlarını yeniden inşa etmeye kalkışmamaları konusunda uyarıldılar. Yine de her şeye yeniden başlıyorlar." diye konuştu.

ABD Başkanı, on yıllardır ABD'nin temel politikasının İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermemek olduğunu vurgulayarak, "İranlılarla müzakerelerimiz devam ediyor. Anlaşma yapmak istiyorlar ancak şu gizli sözü henüz duymadık: Asla nükleer silaha sahip olmayacağız." ifadelerini kullandı.

İran'daki protestolarda 32 bin kişinin öldürüldüğünü ileri süren Trump, kendisinin devreye girmesiyle yüzlerce göstericinin infaz edilmesinin durdurulduğu yönündeki söylemlerini yineledi.

- GAZZE'DEKİ ATEŞKESE VURGU

Öte yandan Trump, Gazze'de ateşkesin sağlanmasının Orta Doğu barışı için çok önemli bir dönemeç olduğunu ifade ederek, bu konuda çaba gösteren herkese teşekkür ettiğini belirtti.

Trump, Gazze'deki esirlerin geri verilmesi sürecine uzun bir şekilde temas ederken, Hamas'ın "hayatını kaybeden esirlerin cenazelerine ulaşılması konusunda çok çaba gösterdiğini" kaydetti.

TRUMP, "BİRLİĞİN DURUMU" KONUŞMASINDA EKONOMİ POLİTİKALARINI DEĞERLENDİRDİ

Trump, Kongre'de yaptığı geleneksel Birliğin Durumu (State of the Union) konuşmasında ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Göreve geldiğinde durgun bir ekonomi ve rekor seviyede enflasyon devraldığını öne süren Trump, "Enflasyon hızla düşüyor, gelirler hızla artıyor. Ekonomi daha önce hiç olmadığı kadar güçlü ve düşmanlarımız korkuyor." dedi.

Trump, son 12 ayda yönetiminin çekirdek enflasyonu son beş yıldan fazla bir sürenin en düşük seviyesine indirdiğini kaydetti.

Konut kredisi faizlerinin de gerilediğine işaret eden Trump, bunun konut sorununu çözeceğini söyledi.

Eski Başkan Joe Biden'ın döneminde ABD'ye 1 trilyon dolardan daha az yeni yatırım geldiğini savunan Trump, kendisinin ise bir yılda 18 trilyon doların üzerinde yatırım taahhüdü aldığını öne sürdü.

Trump, binlerce yeni işletme, fabrika ve laboratuvarın inşa edildiğini ve istihdamın arttığını ifade ederek, yeni istihdamın tamamının özel sektörde olduğuna dikkati çekti.

- "VENEZUELA'DAN 80 MİLYON VARİLDEN FAZLA PETROL ALDIK"

Amerikan petrol üretiminin günde 600 bin varilden fazla arttığını bildiren Trump, "Yeni dostumuz ve ortağımız Venezuela'dan 80 milyon varilden fazla petrol aldık." diye konuştu.

Trump, çok fazla kazandıklarını öne sürerek, "İnsanlar bana, 'Lütfen Sayın Başkan, çok fazla kazanıyoruz, artık dayanamıyoruz. Siz gelene kadar ülkemizde kazanmaya alışkın değildik ama şimdi çok fazla kazanıyoruz.' diyorlar ve ben de diyorum ki 'Hayır, yine kazanacaksınız, büyük kazanacaksınız, her zamankinden daha büyük kazanacaksınız." ifadelerini kullandı.

Geçen yıl hayata geçirilen vergi indirimi tasarısından da bahseden Trump, yeni doğan Amerikalılara yönelik "Trump Hesabı" programını anlattı.

- "GÜMRÜK VERGİLERİ, GELİR VERGİSİ SİSTEMİNİN YERİNİ BÜYÜK ÖLÇÜDE ALACAK"

Trump, ABD'nin "tarihteki en büyük ekonomik toparlanmasının", Dow Jones endeksinin beklenenden önce 50 bin puanı aşmasının ve S&P 500 endeksinin 7 bin puana ulaşmasının başlıca nedenlerinden birinin "tarifeler" olduğunu söyledi.

Tarifeleri kullanarak yüz milyarlarca dolar gelir elde ettiğini, hem ekonomik hem de ulusal güvenlik açısından ABD için büyük anlaşmalar yaptığını belirten Trump, "On yıllar boyunca bizi kazıklayan ülkeler şimdi bize yüz milyarlarca dolar ödüyor." dedi.

Trump, ABD Yüksek Mahkemesinin tarifelerle ilgili kararını "talihsiz" olarak nitelendirerek, "Ama iyi haber şu ki neredeyse tüm ülkeler ve şirketler halihazırda yaptıkları anlaşmaları sürdürmek istiyor." diye konuştu.

Yüksek Mahkemenin kararına rağmen tarifelerin "tamamen onaylanmış ve test edilmiş alternatif yasal düzenlemeler" kapsamında yürürlükte kalacağını vurgulayan Trump, bunların biraz daha karmaşık olduğunu ancak eskisinden daha güçlü bir çözüme yol açacaklarını ve Kongrenin ayrıca bir adım atmasına gerek olmayacağını ifade etti.

Trump, "Zaman geçtikçe, inanıyorum ki geçmişte olduğu gibi, yabancı ülkeler tarafından ödenen gümrük vergileri, modern gelir vergisi sisteminin yerini büyük ölçüde alacak ve sevdiğim insanların üzerindeki büyük mali yükü hafifletecek." dedi.

- HAYAT PAHALILIĞINDAN DEMOKRATLARI SORUMLU TUTTU

Demokratların ABD'de artan yaşam maliyetlerine dikkati çekmek için kullandığı "hayat pahalılığı" ifadesine de değinen Trump, Demokratları bu soruna yol açmakla suçladı.

Trump, sağlık hizmetlerinde ve diğer alanlarda maliyetleri büyük ölçüde düşürdüğünü anlatarak, reçeteli ilaç fiyatlarını dünyanın en yüksek seviyelerinden en düşük seviyelere çektiğini kaydetti.

Çalışan Amerikalıların yarısının işveren katkı payı eşleştirmesi olan bir emeklilik planına erişimi olmadığına işaret eden Trump, gelecek yıl bu çalışanların federal çalışanlara sunulan emeklilik planına erişim sağlayabileceklerini ve 1000 dolarlık bir eşleştirme katkısı alabileceklerini duyurdu.

Ayrıca büyük şirketlerin müstakil konut alımına getirdiği yasağı kalıcı hale getirmesini isteyen Trump, Kongre üyelerinin hisse senedi alım satımını kısıtlama çağrısında da bulundu.

-TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ KENDİ ENERJİ İHTİYAÇLARINI KARŞILAMAKLA YÜKÜMLÜ OLACAK

Trump, teknoloji şirketleriyle elektrik abonelerini korumaya yönelik bir taahhüdü müzakere ettiğine işaret ederek, "Büyük teknoloji şirketlerine, kendi enerji ihtiyaçlarını karşılamakla yükümlü olduklarını söylüyoruz. Fabrikalarının bir parçası olarak kendi enerji santrallerini kurabilirler, böylece kimsenin fiyatları artmaz ve çoğu durumda, toplum için elektrik fiyatları düşer, hem de çok önemli ölçüde düşer." dedi.

Bunun daha önce hiç kullanılmamış bir strateji olduğunu vurgulayan Trump, ülkenin eski şebeke hatlarının ihtiyaç duyulan elektrik miktarını karşılayamayacağını anlattı. Trump, bu yüzden teknoloji şirketlerinin kendi santrallerini kuracağını belirtti.