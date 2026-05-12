12 Mayıs 2026 Salı / 26 Zilkade 1447
Dünya

Trump: Küba, bizden yardım istiyor

ABD Başkanı Donald Trump, Küba'nın ABD'den yardım istediğini ve bu ülkeyle görüşmeler yapacaklarını ifade etti.

AA12 Mayıs 2026 Salı 19:27 - Güncelleme:
ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından Küba ile ilgili güncel tartışmalara ilişkin açıklama yaptı.

Cumhuriyetçi bazı Kongre üyelerinin kendisiyle görüşerek "Küba'ya müdahalede bulunmaması telkininde bulunduğu" iddiasının doğru olmadığını belirten Trump, Küba'nın "çökmüş bir devlet" olduğunu savundu.

ABD Başkanı, "Küba, bizden yardım istiyor ve biz de (onlarla) konuşacağız." ifadesini kullandı.

Daha önceki bir paylaşımında, görev süresi dolmadan önce "özgür Havana'yı" ziyaret etmek istediğini belirten Trump, bu ülkeyle ilgili birçok açıklamasında, "İran'dan sonra Küba konusuyla ilgileneceklerini" kaydetmişti.

