Trump'tan 'Kuzey Akım 2' hamlesi

CNBC'nin haberine göre, Beyaz Saray'da Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda ile görüşmesinin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, Almanya'yı enerjide Rusya'ya daha bağımlı hale geleceği konusunda uyardı.

ABD Enerji Bakanı Rick Perry geçen ay yaptığı açıklamada, Kuzey Akım 2'de yer alan şirketlere büyük sınırlamalar getiren bir yaptırım tasarısının çok uzak olmayan bir gelecekte Kongre gündemine gelebileceği uyarısı yaptı.