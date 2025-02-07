İSTANBUL 6°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Şubat 2025 Cumartesi / 10 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,9976
  • EURO
    37,232
  • ALTIN
    3308.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Trump: Kuzey Kore ile ilişkilerimiz olacak

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile iyi ilişkilerinin olduğunu belirterek, 'Kore Yarımadasında güvenlik ve istikrarı sağlamak üzere ilk dönemimde başlattığım çabalara bağlılığımızı da sürdürüyoruz.' dedi.

AA7 Şubat 2025 Cuma 23:40 - Güncelleme:
Trump: Kuzey Kore ile ilişkilerimiz olacak
ABONE OL

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da ağırladığı Japonya Başbakanı İşiba Şigeru ile ortak bir basın toplantısı düzenledi.

Trump, ABD ile Japonya arasındaki ikili ilişkilerin çok iyi seyrettiğini ve yeni dönemde ticari, ekonomik ve savunma işbirliklerinin artacağını vurgulayarak, Başbakan Şigeru ile ortaklıklarının güçlü olduğunu kaydetti.

"İLK DÖNEMİMDE BAŞLATTIĞIM ÇABALARA BAĞLILIĞIMIZI DA SÜRDÜRÜYORUZ"

Kore Yarımadasının güvenlik ve istikrarı konusunda Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile temas dahil olmak üzere diplomatik çabalarına devam edeceğine işaret eden Trump, "Kore Yarımadasında güvenlik ve istikrarı sağlamak üzere ilk dönemimde başlattığım çabalara bağlılığımızı da sürdürüyoruz." dedi.

Trump, "Kuzey Kore ile ilişkilerimiz olacak. Kim Jong-un ile çok iyi anlaşıyordum. O dönemde savaşı durdurduğumu düşünüyorum. Eğer ilk seçimleri kazanmasaydım, çok kötü bir duruma düşecektiniz. Onunla iyi anlaşıyor olmam herkes için büyük bir avantaj. Yani ben onunla iyi geçiniyorum, o da benimle iyi geçiniyor. Bu iyi bir şey, kötü bir şey değil." değerlendirmesinde bulundu.

"BU HARİKA OLUR"

Japonya Başbakanı Şigeru da Kore Yarımadasında nükleer soruna çözüm bulunmasının çok önemli olduğuna değinerek, "Eğer Kuzey Kore ile ilgili mevzuları çözebilirsek bu harika olur. Sadece nükleer silahsızlanma değil, aynı zamanda kaçırılan kişilerle ilgili sorunun da çözülmesi lazım." yorumunu yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.