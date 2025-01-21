İSTANBUL 12°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ocak 2025 Salı / 22 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,6234
  • EURO
    36,9305
  • ALTIN
    3116.68
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Trump, Kuzey Kore'yi ''nükleer güç'' olarak niteledi
Dünya

Trump, Kuzey Kore'yi ''nükleer güç'' olarak niteledi

ABD Başkanı Donald Trump, Kuzey Kore'yi 'nükleer güç' şeklinde tanımlayarak, tekrar başkan olmasından Kim Jong-Un'un mutlu olacağını düşündüğünü belirtti.

AA21 Ocak 2025 Salı 12:07 - Güncelleme:
Trump, Kuzey Kore'yi ''nükleer güç'' olarak niteledi
ABONE OL

Trump, Oval Ofis'te kararnameleri imzalarken basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Önceki başkanlık döneminde Kim ile dostane ilişkiler kurduğunu söyleyen Trump, bu dostluğun "büyük bir tehdit" olarak algılandığını belirtti.

Kuzey Kore için "nükleer bir güç" değerlendirmesinde bulunan Trump, Kim hakkında da "Bence geri dönüşüm onu mutlu edecek." dedi.

- GÜNEY KORE'DEN TEPKİ

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jeon Ha-kyou, Trump'ın ifadelerine ilişkin açıklamada bulundu.

Jeon Ha-kyou, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması için hükümetin çalışmalarını sürdüreceğini kaydederek, "Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması dünyada kalıcı barış ve istikrarın ön koşulu olarak gözetilmelidir." ifadesini kullandı.

- ABD-KUZEY KORE NÜKLEER SİLAHLANMA MÜZAKERELERİ

ABD'nin 45. ve 47. Başkanı Trump, ilk döneminde Kuzey Kore lideri Kim ile nükleer müzakereler için üç kez bir araya gelmiş ancak 2019'un başlarında Hanoi zirvesinin başarısızlıkla sonuçlanmasından bu yana görüşmeler çıkmaza girmişti.

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS), Trump'ın yeni dönemde Kim ile nükleer silahlar konusunu görüşmek isteyebileceği değerlendirmesinde bulunmuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.