Trump, Kuzey Kore'yi ''nükleer güç'' olarak niteledi

Trump, Oval Ofis'te kararnameleri imzalarken basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Önceki başkanlık döneminde Kim ile dostane ilişkiler kurduğunu söyleyen Trump, bu dostluğun "büyük bir tehdit" olarak algılandığını belirtti.

Kuzey Kore için "nükleer bir güç" değerlendirmesinde bulunan Trump, Kim hakkında da "Bence geri dönüşüm onu mutlu edecek." dedi.

- GÜNEY KORE'DEN TEPKİ

Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jeon Ha-kyou, Trump'ın ifadelerine ilişkin açıklamada bulundu.

Jeon Ha-kyou, Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması için hükümetin çalışmalarını sürdüreceğini kaydederek, "Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması dünyada kalıcı barış ve istikrarın ön koşulu olarak gözetilmelidir." ifadesini kullandı.

- ABD-KUZEY KORE NÜKLEER SİLAHLANMA MÜZAKERELERİ

ABD'nin 45. ve 47. Başkanı Trump, ilk döneminde Kuzey Kore lideri Kim ile nükleer müzakereler için üç kez bir araya gelmiş ancak 2019'un başlarında Hanoi zirvesinin başarısızlıkla sonuçlanmasından bu yana görüşmeler çıkmaza girmişti.

Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS), Trump'ın yeni dönemde Kim ile nükleer silahlar konusunu görüşmek isteyebileceği değerlendirmesinde bulunmuştu.