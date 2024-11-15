İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, Trump'ın 10 Kasım'da İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ile bir araya geldiği belirtildi.
Trump'a yakın isimlerin de katıldığı görüşmede, Lübnan'da ateşkese varılması dahil birçok konunun ele alındığı ifade edildi.
Görüşmede, Dermer'in Trump'ı Lübnan'da ateşkese varılması için hazırlanan taslak hakkında bilgilendirdiği, Trump'ın da hazırlanan taslağa onay vererek, "Lübnan konusunda anlaşmanızı istiyorum, itirazım yok." ifadesini kullandığı aktarıldı.
Uluslararası basında çıkan haberlerde, İsrail ile Hizbullah arasında ateşkese varılması için hazırlanan taslağın Lübnan tarafına iletildiği bildirilmişti.