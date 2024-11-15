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Dünya

Taslak için yeşil ışık! Trump'tan Hizbullah teklifine onay

İsrail devlet televizyonu, ABD'nin yeni başkanı Donald Trump'ın İsrail ile Hizbullah arasında Lübnan'da ateşkese varılması için hazırlanan taslağa onay verdiğini iddia etti.

AA15 Kasım 2024 Cuma 11:06 - Güncelleme:
Taslak için yeşil ışık! Trump'tan Hizbullah teklifine onay
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İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan haberde, Trump'ın 10 Kasım'da İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ile bir araya geldiği belirtildi.

Trump'a yakın isimlerin de katıldığı görüşmede, Lübnan'da ateşkese varılması dahil birçok konunun ele alındığı ifade edildi.

Görüşmede, Dermer'in Trump'ı Lübnan'da ateşkese varılması için hazırlanan taslak hakkında bilgilendirdiği, Trump'ın da hazırlanan taslağa onay vererek, "Lübnan konusunda anlaşmanızı istiyorum, itirazım yok." ifadesini kullandığı aktarıldı.

Uluslararası basında çıkan haberlerde, İsrail ile Hizbullah arasında ateşkese varılması için hazırlanan taslağın Lübnan tarafına iletildiği bildirilmişti.

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