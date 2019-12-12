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Trump, Macron ve Trudeau'ya hakaretler yağdırdı: Kısa, başbelası..

Diğer liderlerin kendisiyle alay ettiği videoyu izleyince NATO zirvesinden ayrılan Trump'ın Washington'a dönüşte BM Temsilcileriyle toplantıda Kanada Başbakanı Trudeau ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron hakkında hakaretler ettiği iddia edildi. ABD medyasına göre, Trump, Macron'u 'kısa' ve 'başbelası' diye aşağılayıp Trudeau'yu yerden yere vurdu.

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Sputnik'te yer alan habere göre, Buckingham Sarayı'nda verilen davette Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Britanya Başbakanı Boris Johnson, Hollanda Başkabanı Mark Rutte ve Britanya Prensesi Anne'ın kendisini çekiştirdiği videoyu izlemesinin ardından Trudeau'yu 'ikiyüzlü' diye niteleyen ve başka basın toplantısı düzenlemeyeceğini açıklayarak zirveden erken ayrılan Trump, 5 Aralık'ta Beyaz Saray'da BM Güvenlik Konseyi üyesi 12 ülkenin temsilcilerini ağırlayarak dönem başkanı ABD'nin önceliklerini anlattı. 
 
The Daily Beast sitesinin salonda bulunan kaynaklara dayandırdığı haberine göre 12 ülkenin BM Temsilcileriyle toplantıda Londra'da çekilen videoyu en az iki kez anan Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'u 'kısa' ve 'başbelası' (pain in the ass) diye niteleyerek aşağıladı, İran'la müzakereler konusunda yeterince çalışmadığı gerekçesiyle eleştirdi. 
 
'BM TEMSİLCİLERİ FENA HALDE RAHATSIZ OLDU' 
 
Trump Kanada Başkabakanı Trudeau'yu da yerden yere vururken, kaynaklara göre salondaki BM Temsilcileri gözle görünür şekilde rahatsız oldu. 
 
Ama hızını alamayan Trump, diplomatları toplantının ardından öğle yemeğinde ağırlarken, yine uzun bir atıp tutma seansına kendini kaptırdı ve Trudeau ile Macron'a çeşitli hakaretler etti. 
 
Trump'ın dakikalar süren söylenmesi yüzünden kendisinin çok önemsediği NATO üyesi ülkelerin savunma harcamalarını artırması konusunda edilen sohbet de güme gitti. 
 
Diğer yandan Beyaz Saray'ın 5 Aralık'ta yayımladığı BM Temsilcileriyle görüşmenin dökümünden, sadece Trump'ın NATO zirvesini 'şahane' diyerek övdüğü öğrenilebiliyor.

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