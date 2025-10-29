İSTANBUL 19°C / 9°C
Trump Modi'nin aksanını taklit etti: Biden bunu yapabilir miydi?

ABD Başkanı Donald Trump, Pakistan ile Hindistan arasında yaşanan çatışmalara ilişkin konuşmasında, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin aksanını taklit etti. Öte yandan Trump, iki ülke arasındaki çatışmanın sonlandırılmasına ilişkin, 'Şimdi, Biden bunu yapar mıydı? Sanmıyorum.' dedi.

29 Ekim 2025 Çarşamba 17:38
Trump Modi'nin aksanını taklit etti: Biden bunu yapabilir miydi?
Trump, Güney Kore'nin ev sahipliğinde 31 Ekim-1 Kasım'da düzenlenecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Liderler Zirvesi öncesi, bu ülkedeki APEC CEO Zirvesi'nde konuştu.

"BABANIZIN BÖYLE OLMASINI İSTERDİNİZ"

Pakistan ile Hindistan arasında mayısta yaşanan ve ABD'nin arabuluculuğunda ateşkes ilan edilen çatışmalara ilişkin Trump, "hoş görünüşlü kişi" olarak nitelediği Modi için "Babanızın böyle olmasını isterdiniz." yorumunda bulundu.

Trump, Modi'nin "sert" olduğunu da savunarak, Hindistan Başbakanı'nı taklit eden bir aksanla "Hayır, savaşacağız." ifadesini kullandı.

"BU BENİM TANIDIĞIM ADAM MI?"

Modi'ye atfettiği sözlere işaret ederek "Bu benim tanıdığım adam mı?" diyen Trump, görüşmelerin ardından iki ülkenin çatışmayı sonlandırdığını anımsattı.

Trump, iki ülke arasındaki çatışmanın sonlandırılmasına ilişkin, "Şimdi, (eski ABD Başkanı Joe) Biden bunu yapar mıydı? Sanmıyorum." dedi.

