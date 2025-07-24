İSTANBUL 34°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Temmuz 2025 Perşembe / 29 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,4785
  • EURO
    47,8318
  • ALTIN
    4392.04
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Trump: Musk'ın şirketlerini yok edeceğim doğru değil
Dünya

Trump: Musk'ın şirketlerini yok edeceğim doğru değil

ABD Başkanı Donald Trump ve ABD'li iş insanı Elon Musk arasında gerilim ABD basınında geniş yer bulmaya devam ederken, Trump, Musk'ın şirketlerini 'yok edeceği' iddialarını yalanladı.

AA24 Temmuz 2025 Perşembe 17:45 - Güncelleme:
Trump: Musk'ın şirketlerini yok edeceğim doğru değil
ABONE OL

Trump, Truth Social üzerinden Trump, Musk'ı ve şirketlerini "yok edeceği" iddiaları hakkında açıklama yaptı.

Söz konusu iddiaları yalanlayan Trump, "Herkes, Elon'ın ABD hükümetinden aldığı büyük ölçekli sübvansiyonların bir kısmını ya da tamamını geri alarak Elon'ın şirketlerini yok edeceğimi söylüyor. Bu doğru değil!" ifadelerini kullandı.

Trump, Musk ve kendisinin ABD'de tüm işletmelerinin başarılı olmasını istediğini ve Musk'ın işletmelerinin başarılı olmasının ABD'nin lehine olacağını kaydetti.

ÖNERİLEN VİDEO

Fatih'te 4 kadın müşteri gibi geldi çantaları çaldı! Hırsızlık anları kameralarda...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.