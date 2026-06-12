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Dünya

Trump müttefiklerini uyardı, faturayı kesti: Avrupa'dan askeri gücünü çekiyor

New York Times gazetesinin üst düzey Avrupalı yetkililere dayandırdığı habere göre ABD'de Başkan Donald Trump yönetimi, Avrupa ülkelerinin savunma harcamalarını artırması yönündeki baskıların bir parçası olarak, NATO'nun Avrupa'daki operasyonları için tahsis ettiği savaş uçağı, deniz keşif uçağı ve savaş gemisi sayısını önemli ölçüde azaltmayı ve yakıt ikmal tankerlerinin tamamını geri çekmeyi planlıyor.

IHA12 Haziran 2026 Cuma 11:00 - Güncelleme:
Trump müttefiklerini uyardı, faturayı kesti: Avrupa'dan askeri gücünü çekiyor
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New York Times'ın iki üst düzey Avrupalı yetkiliye dayandırdığı haberine göre ABD'de Başkan Donald Trump yönetimi, NATO'nun Avrupa'daki operasyonlarında kullanılan uçak ve savaş gemisi sayısında büyük bir kesinti planlıyor.

Haberde ABD'nin planının F-16 ve F-15E savaş uçaklarının sayısının yaklaşık 150'den 100'e indirilmesi, deniz keşif uçaklarının sayısının 26'dan 15'e düşürülmesini ve daha önce Avrupa'ya tahsis edilen 8 adet havadan yakıt ikmal tankerinin tamamının geri çekilmesini içerdiği ifade edildi. Bu kararın NATO'nun uzun menzilli saldırılar düzenleme ve gözetleme yapma kabiliyetini sınırlayacağı belirtildi.

Planın ayrıca NATO misyonlarını desteklemek üzere konuşlandırılacak deniz keşif uçaklarının sayısının da azaltılmasını içerdiği kaydedildi.

Habere göre ABD'ye ait havadan yakıt ikmal uçakları da artık Avrupa'daki ittifak operasyonlarında kullanılmayacak. Bir uçak gemisi, bir denizaltı, birkaç savaş gemisi ve ABD bombardıman uçağı filosunun bir kısmı da diğer bölgelerde yeniden görevlendirilecek. Haberle ilgili NATO ve ABD Savunma Bakanlığından henüz bir açıklama yapılmadı.

ABD Başkanı Donald Trump, Avrupa hükümetlerini ordularına yeterince yatırım yapmamakla ve ABD korumasına aşırı derecede bağımlı olmakla defalarca eleştirmiş, hem Avrupa hem de Asya müttefiklerine savunma harcamalarını gayri safi yurtiçi hasılalarının (GSYİH) yüzde 3.5'ine çıkarma çağrısında bulunmuştu.

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