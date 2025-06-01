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Dünya

Trump, NASA adayını geri çekti

ABD Başkanı Donald Trump, milyarder iş insanı Jared Isaacman'in ABD Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) Direktörlüğü adaylığını geri çekti.

AA1 Haziran 2025 Pazar 10:48 - Güncelleme:
Trump, NASA adayını geri çekti
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Trump, Truth Social sosyal medya hesabından NASA Direktörlüğüne ilişkin paylaşımda bulundu.

ABD Başkanı Trump, Isaacman'in geçmişteki bağlantılarını yeniden değerlendirdiğini ve bu doğrultuda milyarder iş insanının adaylığını geri çektiğini duyurdu.

Trump, NASA Direktörlüğü için yeni adayını yakın zamanda açıklayacağını bildirdi.

- JARED ISAACMAN

Trump, Aralık 2024'te Isaacman'i NASA Direktörlüğü görevine aday gösterdiğini açıklamıştı.

İlk olarak 2021 yılında milyarder iş insanı Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'e ait roketle uzaya çıkan Isaacman, 2024 Eylül ayında yine SpaceX roketiyle ikinci kez uzaya çıkmasıyla biliniyor.

Elon Musk'a yakınlığıyla da bilinen Isaacman, "Shifts4" ödeme şirketinin kurucusu ve tepe yöneticisi olarak Amerikan kamuoyunda kendisine yer edindi.

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