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Dünya

Trump, NASA'nın ''Geçici Direktörü'' olarak atadı

ABD Başkanı Donald Trump, Ulaştırma Bakanı Sean Duffy'i ABD Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) 'Geçici Direktörü' olarak atadığını bildirdi.

AA10 Temmuz 2025 Perşembe 06:39 - Güncelleme:
Trump, NASA'nın ''Geçici Direktörü'' olarak atadı
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Trump, Duffy'nin atamasını Truth Social hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Duffy'nin ABD'nin ulaştırma işlerini yürütme konusunda "muazzam" bir iş çıkardığını ifade eden Trump, bakanın sadece son teknoloji hava-trafik sistemi kurmadığını, aynı zamanda ABD'deki yolları ve köprüleri yeniden inşa ettiğini kaydetti.

Trump, "Sadece kısa bir süreliğine bile olsa, giderek daha önemli hale gelen Uzay Ajansı için harika bir lider olacak. Tebrikler ve teşekkürler, Sean!" ifadelerini kullandı.

- MUSK'LA ANLAŞMAZLIK KONUSU OLMUŞTU

ABD Başkanı Trump, milyarder iş insanı Elon Musk ile son dönemde yaşadığı anlaşmazlıklara yönelik açıklamada, "(Musk) Yakın arkadaşlarından birinin NASA'yı yönetmesini istedi. (Musk'ın) arkadaşının çok iyi olduğunu düşünsem de, daha önce hiçbir Cumhuriyetçiye katkıda bulunmamış, mavi kanlı bir Demokrat olduğunu öğrenince şaşırdım. Elon da muhtemelen öyleydi. Elon'un uzay İşinde olan çok yakın bir arkadaşının, NASA'nın Elon'un kurumsal hayatının çok büyük bir parçası olduğu bir dönemde NASA'yı yönetmesini uygunsuz buldum." ifadelerini kullanmıştı.

Trump, Musk'ın arkadaşı milyarder iş insanı Jared Isaacman'in NASA Direktörlüğü adaylığını geri çekmişti.

İlk olarak 2021 yılında Musk'ın sahibi olduğu SpaceX'e ait roketle uzaya çıkan Isaacman, 2024 Eylül ayında yine SpaceX roketiyle ikinci kez uzaya çıkmasıyla biliniyor.

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