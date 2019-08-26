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Trump'tan şaşırtan teklif: Neden kasırgaların tam merkezine nükleer bomba atmıyoruz?

ABD Başkanı Trump'ın, üst düzey ulusal güvenlik görevlilerine kasırgaların ABD'ye vurmalarını engellemek için nükleer silah kullanmayı teklif ettiği ileri sürüldü.

  • star.com.tr
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ABD Başkanı Donald Trump'tan, düzenli olarak Amerika'yı tahrip eden kasırgaları durdurmaya yönelik herkesi şaşırtan bir teklif geldi. Axios'ta yer alan habere göre Trump, ülkeyi yerle bir eden kasırgaların sahile ulaşmadan önce atom bombası ile vurulmasını teklif etti. 
 
İsmi açıklanmayan kaynağın aktardığına göre, Beyaz Saray'da kasırgalarla ilgili birifingin ardından Trump, neden kasırgaları bombalamadıklarını sorarak, ''Kasırgalar Afrika kıyılarında oluşmaya başlarlar. Daha sonra Atlantik'te ilerlerler. Kasırganın tam gözünün içine (merkezine) bir bomba atıp onu bozabiliriz. Bunu neden yapmıyoruz?'' dedi.
 
Kaynak, Trump'ın ısrarla ''Neden onları vurmuyoruz'' sorusunu yinelemesi üzerine birifng veren yetkilinin herkesin şaşkın bakışları arasında ''Buna bakacağız Efendim'' şeklinde cevap verdiğini belirtti.
 
FİKRİN BABASI TRUMP DEĞİL
 
Aslında bu fikrin babası Trump değil. Bir konveksiyon akımını engellemek için, kasırganın gözünde bir nükleer bomba patlatılması teorisi, ABD'nin eski başkanlarından Dwight D. Eisenhower döneminde gündeme geldi.
 
Bilim adamları işe yaramayacağı konusunda hemfikir olsa da, halk arasında yıllar sonra bile gündeme gelmeye devam ediyor.

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