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Dünya

Trump, New Jersey'e taşınmayı planlıyor

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yaz aylarını geçirmek için Florida'dan New Jersey'e taşınmayı planladığı belirtildi.

AA27 Nisan 2021 Salı 22:37 - Güncelleme: 27 Nisan 2021 Salı 22:37
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ABD medyasında yer alan haberlere göre, Washington'dan ayrıldıktan sonra Florida'ya taşınan Trump, yaz aylarını New Jersey eyaletinin Bedminster kentindeki golf klubünde geçirmeyi planlıyor.

Trump'ın şu an ikamet ettiği Florida'nın Palm Beach kentindeki Mar-a-Lago yerleşkesi, mayısta kapanıyor ve sonbaharda açılıyor.

Trump, başkanlığı döneminde, New York'taki ikametini eyalet ve kent yöneticilerinin kendisine "kötü davrandığı" gerekçesiyle Florida'ya taşımış, bu karar, Trump'ın New York'ta istenmediğini söyleyen Vali Andrew Cuomo ve Belediye Başkanı Bill de Blasio tarafından memnuniyetle karşılanmıştı.

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