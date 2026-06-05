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Dünya

Trump o ülkeye gözünü dikti... ''İran'dan sonra burayla ilgileneceğiz''

ABD Başkanı Donald Trump, Küba'daki yönetimin çöktüğünü iddia ederek İran ile sürecin tamamlanmasının ardından Küba'ya yöneleceklerini açıkladı. Trump, Küba Devlet Başkanı Diaz-Canel'e yönelik yeni yaptırımların da işe yarayacağını savundu.

AA5 Haziran 2026 Cuma 01:30 - Güncelleme:
Trump o ülkeye gözünü dikti... ''İran'dan sonra burayla ilgileneceğiz''
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ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te gazetecilerin sorularını yanıtlarken Küba ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Trump, Küba yönetiminin neredeyse tamamen çöktüğünü ileri sürerek İran'dan sonra sıranın Küba'ya geleceği mesajını verdi. ABD'nin Küba'ya yönelik yeni yaptırımlarına da değinen Trump, bu adımların sonuç vereceğini savundu.

TRUMP'TAN KÜBA YÖNETİMİNE ÇÖKÜŞ İDDİASI

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te düzenlediği bir etkinliğin ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Küba'daki yönetimin neredeyse "tamamen çöktüğünü" ve Küba halkına "iyilik" yapmak istediklerini savunan Trump, Kübalıların kendilerinden yardım istediklerini ifade etti.

"İRAN İLE BİTİRİR BİTİRMEZ KÜBA'YA GEÇECEĞİZ"

ABD Başkanı, "Orası bir nevi çökmüş durumda. İran İslam Cumhuriyeti ile işimizi bitirir bitirmez burayla ilgileneceğiz. Her seferinde tek bir iş yapmayı severim. Dönüş yolunda (Küba'da) kısa bir mola vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca, Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel'e ABD'nin getirdiği yeni yaptırımların işe yarayacağını savundu.

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