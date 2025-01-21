Trump, onuruna düzenlenen kutlama etkinliklerine katıldı

Trump, ilk gününde yoğun bir programla başladığı mesaisinin sonunda, başkent Washington'da onuruna düzenlenen 3 ayrı baloya katıldı.

Güne, kilisede dua ederek başlayan Trump, dünyanın birçok ülkesinden seçkin davetlilerin de iştirakiyle düzenlenen yemin törenine katıldı. Sonrasında Beyaz Saray'a geçen Trump, onlarca başkanlık kararnamesine imza attı ve basın açıklamalarında bulundu.

İlerleyen saatlerde, başkentteki Capital One Arena'da düzenlenen "Zafer Mitingi'nde" konuşma yapan Trump, gecenin ilerleyen saatlerinde eşi Melania ile Washington Kongre Merkezi'nde düzenlenen kutlamaların ilki olan Başkomutan Balosu'nda dans etti.

ABD askerlerine yönelik düzenlenen baloda, Başkan Yardımcısı James David Vance ve eşi Usha Vance, pistte Trump çiftini yalnız bırakmadı.

Trump, yönetim kadrosu ve aile üyeleriyle daha sonra aynı binada düzenlenen Özgürlük Balosu adlı kutlama programına katıldı.

Burada, destekçilerine selamlama konuşması yapan Trump, ayrıca Güney Kore'de görevli ABD askerleri ile canlı yayında sohbet etti ve pasta kesti.

Gecenin geç saatlerinde Yıldız Işığı Balosu adıyla yapılan diğer programa daha katılacağı duyurulan Trump'ın onuruna düzenlenen bu kutlama etkinliklerinde birçok ABD'li sanatçı sahne aldı.