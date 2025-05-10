ABD Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu gezisi öncesi ortaya atılan iddia İsrail'de şok etkisi yarattı.

Trump'ın ziyaretine ilişkin spekülasyonların döndüğünü belirten İsrail basını, Körfez diplomatik kaynakların "Trump ABD'nin Filistin devletini tanıyacağını duyuracak" iddiasını gündeme taşıdı. "Trump Filistin devletini tanıyacak mı?" sorusunu soran İsrail basını şaşkınlığını gizleyemedi.

İsmini ve pozisyonunu açıklamak istemeyen bir Körfez diplomatik kaynak, "Trump, ABD'nin Filistin Devleti'ni tanıması konusunda bir bildiri yayınlayacak" dedi.

Kaynak ayrıca, "ABD'nin Filistin Devleti'ni tanıdığına dair bir açıklama yapılması durumunda, bu Ortadoğu'daki güç dengelerini değiştirecek en önemli açıklama olacak ve daha fazla ülke İbrahim Anlaşmaları'na katılacak" ifadelerini kullandı.