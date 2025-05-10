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Dünya

Trump, Orta Doğu gezisinde Netanyahu'ya golü atabilir! İsrail'i panikleten iddia

Son günlerde Netanyahu'nun telefonlarına çıkmayan Trump'ın Orta Doğu ziyareti öncesi ortaya atılan 'Trump ABD'nin Filistin devletini tanıyacağını duyuracak' iddiası İsrail'de şaşkınlığa neden oldu.

Star Gazetesi10 Mayıs 2025 Cumartesi 13:01 - Güncelleme:
Trump, Orta Doğu gezisinde Netanyahu'ya golü atabilir! İsrail'i panikleten iddia
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ABD Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu gezisi öncesi ortaya atılan iddia İsrail'de şok etkisi yarattı.

"TRUMP FİLİSTİN DEVLETİNİ TANIYACAK MI?"

Trump'ın ziyaretine ilişkin spekülasyonların döndüğünü belirten İsrail basını, Körfez diplomatik kaynakların "Trump ABD'nin Filistin devletini tanıyacağını duyuracak" iddiasını gündeme taşıdı. "Trump Filistin devletini tanıyacak mı?" sorusunu soran İsrail basını şaşkınlığını gizleyemedi.

İsmini ve pozisyonunu açıklamak istemeyen bir Körfez diplomatik kaynak, "Trump, ABD'nin Filistin Devleti'ni tanıması konusunda bir bildiri yayınlayacak" dedi.

Kaynak ayrıca, "ABD'nin Filistin Devleti'ni tanıdığına dair bir açıklama yapılması durumunda, bu Ortadoğu'daki güç dengelerini değiştirecek en önemli açıklama olacak ve daha fazla ülke İbrahim Anlaşmaları'na katılacak" ifadelerini kullandı.

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