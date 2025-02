Trump vazgeçmiyor: Ya geri alacağız ya da çok güçlü bir şey olacak

ABD Başkanı Donald Trump, Andrews Ortak Üssü'nde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Şu anda ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Panama'da bulunduğunu belirten Trump, Panama Kanalı'nın Çin'e verilmediğini ancak Çin tarafından kontrol edildiğini iddia etti.

Trump, "Anlaşmayı ihlal ettiler. Panama Kanalı'nı ya geri alacağız ya da çok güçlü bir şey olacak." diye konuştu.

ABD Başkanı Trump, göreve başladıktan sonraki ilk konuşmasında, daha önce gündeme getirdiği "Panama Kanalı'nı geri alma" konusuna da değinerek, "Çin, Panama Kanalı'nı işletiyor. Biz onu Çin'e değil, Panama'ya vermiştik ve geri alıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino ise 20 Ocak'ta X'te yayımladığı açıklamada, Trump'ın sözlerine "Panama Kanalı, Panama'nındır ve öyle kalacak." ifadeleriyle tepki göstermişti.

Her ne kadar Trump'ın "Çin, Panama Kanalı'nı işletiyor" iddiasının somut bir temeli olmasa da Çin'in, Panama'da büyük çaplı yatırımları olduğu ve ülkenin, Tayvan ile diplomatik ilişkileri kestiği biliniyor.

PANAMA DEVLET BAŞKANI MULİNO: PANAMA KANALI'NIN EGEMENLİĞİ TARTIŞMAYA KAPALI

Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile yaptığı görüşmede, Panama Kanalı'nın egemenliğinin tartışma konusu olmadığını bildirdi.

Ulusal basında yer alan habere göre Mulino, başkent Panama City'de bir araya geldiği Rubio'ya, kanalın Panama tarafından işletilmeye devam edeceğini ve bu konuda herhangi bir müzakerenin söz konusu olmadığını belirtti.

"Panama Kanalı'nın egemenliği tartışmaya kapalı." ifadesini kullanan Mulino, Panama'nın 2017'de Çin ile imzaladığı İpek Yolu Girişimi kapsamındaki mutabakat anlaşmasını yenilemeyeceğini de Rubio'ya iletti.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI RUBİO, ÇİN'İN PANAMA KANALI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN AZALTILMASI GEREKTİĞİNİ SÖYLEDİ

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Çin'in Panama Kanalı üzerindeki etkisinin azaltılması gerektiğini, aksi takdirde "gerekli önlemlerin" alınacağını belirtti.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Rubio, Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino ve Panama Dışişleri Bakanı Javier Martinez-Acha ile başkent Panama City'de bir araya geldi.

Rubio, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin'in kanal üzerindeki etkisinin kabul edilemez olduğuna inandığını belirterek, acil değişiklikler yapılmadığı takdirde ABD'nin, Panama ile yaptığı anlaşma uyarınca haklarını korumak üzere gerekli önlemleri alması gerekeceğini söyledi.

TRUMP, GÜNEY AFRİKA'YA YÖNELİK TÜM FONLARI ASKIYA ALDIĞINI DUYURDU

ABD Başkanı Donald Trump, Güney Afrika'nın "topraklara el koyduğunu" ve belirli kesimlere "çok kötü" davrandığını belirterek, bu ülkeye yönelik tüm fonları askıya aldığını bildirdi.

Trump, Truth Social sosyal medya hesabından mesaj paylaştı.

Güney Afrika'da durumun çok kötü olduğunu ancak "radikal sol medyanın" bu konuyu gündeme getirmediğini belirten Trump, Güney Afrika'nın topraklara el koyduğunu ifade etti.

Trump, aynı zamanda Güney Afrika'da belirli kesimlere "çok kötü" davranıldığına işaret ederek, çok büyük insan hakları ihlali yaşandığını kaydetti.

ABD'nin bu duruma tahammül etmeyeceğini belirten Trump, harekete geçeceklerini bildirdi.

Trump, "Güney Afrika'ya geleceğe yönelik tüm fonları tam bir soruşturma gerçekleşene kadar askıya alıyorum." bilgisini verdi.

- GÜNEY AFRİKA'DA TOPRAK REFORMU

Güney Afrika'da, sömürge döneminden bu yana ülke nüfusunun yüzde 9'unu oluşturan beyaz azınlık, işlenebilir toprakların yüzde 75'ini elinde bulunduruyor.

Ülkede ırkçı rejimin son bulmasından bu yana çözümlenemeyen toprak sorunuyla ilgili olarak Güney Afrika hükümeti, beyazların elinde bulunan toprakların bir kısmını tazminatsız bir şekilde kamulaştırarak siyahi vatandaşlara dağıtılması üzerine çalışıyordu.

Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, ocak ayında, devletin bazı topraklara el koymasına olanak tanıyan bir yasa tasarısını imzalamıştı.

TRUMP, EK GÜMRÜK VERGİLERİNİ SAVUNDU

ABD Başkanı Donald Trump, Kanada, Meksika ve Çin'e ek gümrük vergisi uygulama kararını savunarak "ABD neredeyse her ülke tarafından kazıklandı. Neredeyse her ülkeyle ticaret açığımız var. Bunu değiştireceğiz. Bu adil değil" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinden Washington'a dönüşünde gazetecilere açıklamalarda bulundu. Kanada, Meksika ve Çin'e ek gümrük vergisi uygulama kararına değinen Trump, yarın Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve Meksika yönetimiyle görüşeceğini açıkladı. "Çok dramatik bir şey beklemiyorum. Gümrük vergileri koyduk. Bize çok para borçlular ve eminim ki ödeyecekler" diyen Trump, "Kanada'ya yılda yaklaşık 200 milyar dolar sübvansiyon sağlıyoruz. Ne için? Bundan ne elde ediyoruz? Hiçbir şey elde etmiyoruz. Orada bir şeyler olacak. Oyun oynamak istiyorlarsa istedikleri kadar oynayabiliriz. Meksika ile ise çok iyi görüşmeler yaptık" ifadelerini kullandı.

TRUMP'TAN AVRUPA BİRLİĞİ'NE ELEŞTİRİ

Ek gümrük vergilerinin ABD'de fiyat artışlarına yol açıp açmayacağına dair bir soruya da yanıt veren Trump, kısa vadeli bir olumsuz etki görülebileceğini söyledi. "Kısa vadede biraz acı çekebiliriz, ama insanlar bunu anlıyor" diyen Trump, "Amerika Birleşik Devletleri dünyadaki neredeyse her ülke tarafından kazıklandı. Neredeyse her ülkeyle ticaret açığımız var. Bunu değiştireceğiz. Bu adil değil" dedi. Avrupa Birliği'ne ek vergiler uygulanabileceğinin sinyalini veren Trump, "Arabalarımızı almıyorlar, çiftlik ürünlerimizi almıyorlar. Neredeyse hiçbir şey almıyorlar ve biz onlardan her şeyi alıyoruz, milyonlarca araba, muazzam miktarda yiyecek ve çiftlik ürünü" ifadelerini kullandı.