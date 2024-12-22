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Dünya

Trump Panama Kanalı'nın iadesini istedi! 47 yıl önce imzalanan anlaşmayı tanımadı

Göreve başlamasına 1 aydan az süre kalan Trump, sürpriz çıkışlarına bir yenisini daha ekledi. Trump, 47 yıl önce imzalanan anlaşmayla ABD'nin Panama'ya verdiği Panama Kanalı'nın geri verilmesini talep edeceklerini söyledi.

AA22 Aralık 2024 Pazar 12:43 - Güncelleme:
Trump Panama Kanalı'nın iadesini istedi! 47 yıl önce imzalanan anlaşmayı tanımadı
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20 Ocak 2025'te Beyaz Saray'da koltuğa oturacak olan Trump dikkat çeken çıkışlarını sürdürüyor.

Göreve daha gelmeden yeni gümrük vergi planları ve AB'ye petrol-doğal gaz tehdidinde bulunan Trump, Panama'dan Panama Kanalı'nı ABD'ye geri vermesini talep edebileceğini belirtti.

Trump, Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Panama Kanalı'nın ABD ticaretinde önemli yeri olduğunu vurguladı.

Eski ABD Başkanı Jimmy Carter'ın, kanalın yönetimini Panama'ya devretmesini "hata" olarak tanımlayan Trump, kanalın "başkalarının yararına değil" iki ülke arasındaki işbirliğinin simgesi olarak Panama'ya verildiğini kaydetti.

Trump, Panama'nın, kanalın kullanımı için fahiş ücret talep ettiğini savunarak, "Ülkemize yönelik tam anlamıyla soygun, derhal sona ermelidir." ifadesini kullandı.

Kanal'ın "yanlış ellere geçmesine izin vermeyeceklerini" aktaran Trump, "Eğer bu cömert jestin hem ahlaki hem de yasal ilkelerine uyulmazsa, o zaman Panama Kanalı'nın bize tam olarak ve hiçbir itiraz olmaksızın geri verilmesini talep edeceğiz." yorumunda bulundu.

Panama Kanalı Yönetimi'ne göre ABD, 2023'te Panama Kanalı aracılığıyla yaklaşık 125,6 milyon uzun ton yük ihraç etti.

Panama, 1999 yılında tam kontrolü ele geçirdi

Fransa tarafından 1881 yılında başlatılan inşaat yaklaşık 10 yılın ardından çok yüksek maliyet ve işçiler arasında artan salgın hastalıklar nedeniyle durdu. ABD, 1904'te kanal projesini satın alarak, 1914 yılında projeyi tamamladı. ABD Başkanı Jimmy Carter'ın 1977 yılında imzaladığı anlaşmayla Panama Kanalı Orta Amerika ülkesine iade edildi. Panama 1999 yılında kanalın tam kontrolünü ele geçirdi.

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