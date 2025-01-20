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Dünya

Trump Panama'ya savaş açtı! 'Panama Kanalı' cevabı geldi: Panama Kanalı Panama'nındır

Donald Trump, görevi devralmasının ardından ilk vaatlerinden biri 'Panama Kanalı'nı geri alacağız' oldu. Panama Devlet Başkanı Jose Raul Mulino ise, ABD Başkanı Donald Trump'ın sözlerine karşılık olarak, 'Panama Kanalı, Panama'nındır ve öyle kalacak.' cevabını verdi.

AA20 Ocak 2025 Pazartesi 23:32 - Güncelleme:
Trump Panama'ya savaş açtı! 'Panama Kanalı' cevabı geldi: Panama Kanalı Panama'nındır
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Mulino, X sosyal medya hesabından yayımladığı açıklamada, Trump'ın yemin törenindeki Panama Kanalı'na yönelik ifadelerine tepki gösterdi.

Panama lideri Mulino paylaşımında, "Başkan Donald Trump tarafından ifade edilen sözleri kapsamlı şekilde reddetmeliyim. Panama Kanalı, Panama'nındır ve öyle kalacak." ifadelerini kullandı.

Trump'ın Panama Kanalı'nın Çin tarafından kontrol edildiği iddiasına dikkati çeken Mulino, "Dünyada yönetimimize müdahale eden herhangi bir ulusun varlığı söz konusu değildir." görüşünü paylaştı.

Mulino, Torrijos-Carter Anlaşması'nı hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Kanal, hiç kimsenin verdiği bir taviz değildi, Torrijos-Carter Anlaşması'nın bir sonucu olarak, 1999'da doruğa ulaşan, kuşaklar boyu süren mücadelenin bir ürünüydü. O zamandan bu yana, 25 yıldır kesintisiz şekilde, ABD de dahil dünya ticaretine hizmet etmek amacıyla bu kanalı sorumlu şekilde yönettik ve genişlettik. Tarih ve ABD'ye yönelik eylemlerimiz de gösteriyor ki bizi koruyan hakları, anlaşmanın hukuki temelini, bizi farklı kılan saygınlığımızı ve uluslararası hukukun bize verdiği gücü; ülkeler arasındaki ve her şeyden önce müttefik ve dost ülkeler arasındaki ilişkileri yönetmenin ideal yolu olarak kullanacağız."

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