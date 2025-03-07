Trump, Perkins Coie için kararname imzaladı

The Hill'in haberine göre, Trump'ın imzaladığı kararnamede, hükümet yetkililerine, Perkins Coie çalışanlarının aktif güvenlik izinlerinin "ulusal çıkarlara uyup uymadığı" incelenene kadar, izinleri askıya almak için uygun adımları atma talimatı verildi.

Firma çalışanlarının federal hükümet tesislerine erişimini kesmeyi amaçlayan kararnamede, federal hükümetin, hukuk bürosuyla yaptığı tüm sözleşmelerin de gözden geçirilmesi gerektiği belirtildi.

Trump, söz konusu kararnameyi imzalarken Perkins Coie firması için "Yaptıkları şey çok korkunç. Bu bir silahlanma, siyasi bir rakibe karşı silahlanma diyebiliriz ve bunun bir daha olmasına asla izin verilmemeli." ifadelerini kullandı.

Hukuk firmasının sözcüsü yaptığı açıklamada, kararnameyi incelediklerini belirterek, "Bu açıkça hukuka aykırı ve biz de buna karşı çıkma niyetindeyiz." dedi.

Perkins Coie, 2016'daki ABD Başkanlık Seçimlerinde Hillary Clinton'ın kampanyasını temsil etmiş ve bu süreçte Trump'a yönelik Rusya soruşturmasının açılmasına neden olan Steele dosyasıyla ilgili olarak Fusion GPS ile çalışmıştı.

Söz konusu davada çalışan Perkins Coie avukatları, Marc Elias ve Michael Sussmann yıllar önce hukuk bürosundan ayrılmıştı.

- RUSYA SORUŞTURMASI

Rus hükümetinin, 2016 başkanlık seçimlerini Trump'ın lehine etkilediği iddiaları üzerine 2017'de Robert Mueller, özel yetkili savcı olarak görevlendirilmiş ve Trump'ın kampanyasının seçim sürecindeki faaliyetleri soruşturulmuştu.

Yaklaşık 2,5 yıl süren soruşturmanın ardından Trump'ı suçlu çıkaracak bir delile ulaşılamamış ve dosya kapanmıştı.

Trump'ın ilk başkanlık döneminde ABD Adalet Bakanı William Barr, John Durham'ı Rusya soruşturmasının kökenleri araştırılması için özel yetkili savcı olarak atamıştı.

Durham'ın soruşturmasında 2 kişi delillerle oynandığını ve Trump'ı suçlu çıkarmaya çalıştığını itiraf etmiş, Steele dosyasını ise Demokratların fonladığı ortaya çıkmıştı.

