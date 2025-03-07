İSTANBUL 15°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Mart 2025 Cuma / 8 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,4451
  • EURO
    39,5755
  • ALTIN
    3420.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Trump, Perkins Coie için kararname imzaladı

ABD Başkanı Donald Trump, hukuk firması Perkins Coie'nin güvenlik izinlerini kaldırmayı ve hükümetle ilişkisini kesmeyi amaçlayan bir kararnameye imza attı.

AA7 Mart 2025 Cuma 14:12 - Güncelleme:
Trump, Perkins Coie için kararname imzaladı
ABONE OL

The Hill'in haberine göre, Trump'ın imzaladığı kararnamede, hükümet yetkililerine, Perkins Coie çalışanlarının aktif güvenlik izinlerinin "ulusal çıkarlara uyup uymadığı" incelenene kadar, izinleri askıya almak için uygun adımları atma talimatı verildi.

Firma çalışanlarının federal hükümet tesislerine erişimini kesmeyi amaçlayan kararnamede, federal hükümetin, hukuk bürosuyla yaptığı tüm sözleşmelerin de gözden geçirilmesi gerektiği belirtildi.

Trump, söz konusu kararnameyi imzalarken Perkins Coie firması için "Yaptıkları şey çok korkunç. Bu bir silahlanma, siyasi bir rakibe karşı silahlanma diyebiliriz ve bunun bir daha olmasına asla izin verilmemeli." ifadelerini kullandı.

Hukuk firmasının sözcüsü yaptığı açıklamada, kararnameyi incelediklerini belirterek, "Bu açıkça hukuka aykırı ve biz de buna karşı çıkma niyetindeyiz." dedi.

Perkins Coie, 2016'daki ABD Başkanlık Seçimlerinde Hillary Clinton'ın kampanyasını temsil etmiş ve bu süreçte Trump'a yönelik Rusya soruşturmasının açılmasına neden olan Steele dosyasıyla ilgili olarak Fusion GPS ile çalışmıştı.

Söz konusu davada çalışan Perkins Coie avukatları, Marc Elias ve Michael Sussmann yıllar önce hukuk bürosundan ayrılmıştı.

- RUSYA SORUŞTURMASI

Rus hükümetinin, 2016 başkanlık seçimlerini Trump'ın lehine etkilediği iddiaları üzerine 2017'de Robert Mueller, özel yetkili savcı olarak görevlendirilmiş ve Trump'ın kampanyasının seçim sürecindeki faaliyetleri soruşturulmuştu.

Yaklaşık 2,5 yıl süren soruşturmanın ardından Trump'ı suçlu çıkaracak bir delile ulaşılamamış ve dosya kapanmıştı.

Trump'ın ilk başkanlık döneminde ABD Adalet Bakanı William Barr, John Durham'ı Rusya soruşturmasının kökenleri araştırılması için özel yetkili savcı olarak atamıştı.

Durham'ın soruşturmasında 2 kişi delillerle oynandığını ve Trump'ı suçlu çıkarmaya çalıştığını itiraf etmiş, Steele dosyasını ise Demokratların fonladığı ortaya çıkmıştı.

  • Trump
  • Perkins Coie
  • hükümet

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.