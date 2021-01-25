Trump pes etmiyor! İntikam alacak

25 Ocak 2021 Pazartesi 13:03 - Güncelleme: 25 Ocak 2021 Pazartesi 13:03

ABD Başkanlığı görevini devrettikten sonraki ilk hafta sonunu Florida'daki Mar-a-Lago'da golf oynayarak geçiren Donald Trump'ın kendisine ihanet ettiğine inandığı Cumhuriyetçilerden 'intikam almayı planladığı' iddia edildi.

Ayrıca Beyaz Saray'dan ayrıldıktan dört gün sonra Trump, yeni bir parti kurmanın ipuçları vermeye de devam etti.

The Washington Post'un haberine göre Trump, golf oynarken yanındakilerle 'kendisine ihanet eden Cumhuriyetçilerden nasıl intikam alabileceğini' konuştu.

ABD basınına göre Trump'ın hedefindeki Cumhuriyetçiler arasında partinin Temsilciler Meclisi'ndeki 3 numarası Liz Cheney, Georgia Valisi Brian Kemp ve kendisini Kapitol saldırısını teşvik etmekle suçlayanlar ve 'seçimlerde hile yapıldığını' kabullenmeyenler bulunuyor.

‘YENİ PARTİ KURABİLİR’

Washington Post ayrıca Donald Trump’ın golf oynarken çevresindekilere MAGA (Make America Great Again - Amerikayı yeniden harika yap) ya da Patriot Party (Vatansever Partisi) isimleriyle yeni partiler kurabileceğinin ipuçlarını vermeye devam ettiğini yazdı.

Temsilciler Meclisi bugün 'Trump'ın Kongre saldırıları konusunda halkı kışkırttığı' yönündeki suçlamaları Senato'ya yollayacak. Duruşmalar 8 Şubat'ta başlayacak. Öte yandan, Cumhuriyetçi bazı isimlerin Trump'a karşı oy kullanması beklense de bunun Trump'ı azletmek için gereken 3'te 2'lik çoğunluğa yeteceği düşünülmüyor. (NTV)