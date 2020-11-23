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Dünya

Trump pes etmiyor! Temyize götürdü

ABD Başkanı Trump, Pensilvanya mahkemesinde kaybettiği seçim sonuçlarına itiraz davasını temyize götürdü.

AA23 Kasım 2020 Pazartesi 07:28 - Güncelleme: 23 Kasım 2020 Pazartesi 07:28
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ABD Başkanı Donald Trump, başkanlığa seçilen Joe Biden'ın kazandığı Pensilvanya eyaletinde seçimlerde usulsüzlük iddiasıyla sonuçların tescil edilmemesi için federal mahkemede açtığı davayı kaybetmesinin ardından temyiz mahkemesine başvurdu.

Pensilvanya federal mahkemesi, Trump'ın seçim kampanyasının eyaletteki seçim sonuçlarının usulsüzlük iddiaları nedeniyle tescil edilmemesi talebiyle açtığı davayı "gerçek kanıt" sunulmaması gerekçesiyle reddetti.

Seçim kampanyası ekibi ise Trump'un davayı kaybetmesinin ardından temyiz mahkemesine başvuruda bulunduğunu açıkladı.

Yenilgiyi kabul etmeyen Trump, Biden'ın kazandığı kritik eyaletlerde seçimlerde usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle açtığı davaların çoğunu kaybetti.

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