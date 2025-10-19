İSTANBUL 18°C / 11°C
Dünya

Trump, Petro'yu ''uyuşturucu lideri'' olarak nitelendirdi

ABD Başkanı Donald Trump, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'yu 'yasa dışı uyuşturucu lideri' olarak nitelendirerek, Kolombiya'ya yapılan mali yardımların sonlandırıldığını duyurdu.

19 Ekim 2025 Pazar 17:20
Trump, Petro'yu ''uyuşturucu lideri'' olarak nitelendirdi
Trump, sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda Petro'yu hedef aldı.

Petro'nun ülke genelinde "büyük ve küçük ölçekli uyuşturucu üretimini teşvik ettiğini" ileri süren Trump, Kolombiya'daki uyuşturucu üretiminin "ülkenin en büyük işi" haline geldiğini savundu.

"PETRO YASA DIŞI BİR UYUŞTURUCU LİDERİDİR"

Trump, "Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro yasa dışı bir uyuşturucu lideridir." ifadesini kullanarak, bugünden itibaren Kolombiya'ya herhangi bir ödeme veya sübvansiyon sağlanmayacağını belirtti.

Başkan Trump, "Petro bu ölüm tarlalarını hemen kapatmalı, aksi halde Amerika bunları onun yerine kapatacaktır ve bu nazikçe olmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Petro, ABD'nin, Karayipler'de uyuşturucu taşıdığı iddiasıyla hedef aldığı teknenin Kolombiya bandıralı olduğunu açıklamıştı.

KOKAİN ÜRETİMİ PETRO DÖNEMİNDE REKOR SEVİYELERE ÇIKTI

ABD eylülde, Kolombiya'yı uyuşturucuyla mücadelede başarısız sayarak sertifikalı ülkeler listesinden çıkarmıştı ancak Washington, Kolombiya'ya yardımları sürdürme kararı almış ve desteğin kendi ulusal çıkarları için önemli olduğunu belirtmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığının yıllık raporunda, Kolombiya'da koka bitkisi ekimi ve kokain üretiminin Cumhurbaşkanı Petro döneminde rekor seviyelere çıktığı ifade edilmişti.

