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Dünya

Trump, Pompeo'nun güvenlik korumasını kaldırdı

ABD Başkanı Donald Trump'ın, bir dönem beraber çalıştığı eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun güvenlik korumasını kaldırdığı bildirildi.

AA23 Ocak 2025 Perşembe 19:29 - Güncelleme:
Trump, Pompeo'nun güvenlik korumasını kaldırdı
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Amerikan New York Times (NYT) gazetesinin konuyla ilgili dört kaynağa dayandırdığı haberine göre, Trump, bazı eski diplomatların korumalarının görevine son verdi.

Trump, aralarında eski Dışişleri Bakanı Pompeo ile eski İran Özel Temsilcisi Brian Hook'un da olduğu çok sayıda eski diplomatın görevlerinden dolayı kendilerine tanınan güvenlik koruma haklarını kaldırdı.

KARAR ŞAŞKINLIKLA KARŞILANDI

Haberde, halen İran tehdidine maruz oldukları iddia edilen kişilere sağlanan güvenlik korumalarının kaldırılmasının şaşkınlık yarattığı belirtildi.

Öte yandan Trump, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'a sağlanan Gizli Servis korumasını 21 Ocak'ta kaldırmış, konuyla ilgili açıklamasında da Bolton'ın yeterince bu koruma hakkından yararlandığını savunmuştu.

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