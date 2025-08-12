İSTANBUL 31°C / 23°C
12 Ağustos 2025 Salı
  Trump, Powell'a dava açılmasına izni vermeyi düşünüyor
Dünya

Trump, Powell'a dava açılmasına izni vermeyi düşünüyor

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) binalarının yenileme işini 'korkunç ve son derece beceriksiz' yönettiği gerekçesiyle Fed Başkanı Jerome Powell'a karşı dava açılmasına izin vermeyi değerlendirdiğini belirtti.

12 Ağustos 2025 Salı 17:39
Trump, Powell'a dava açılmasına izni vermeyi düşünüyor
Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Fed Başkanı Powell'a yönelik eleştirilerini sürdürdü.

Powell'ın faiz oranını düşürmesi gerektiğini yineleyen Trump, her zaman geç kalmasıyla verdiği zararın haddi hesabı olmadığını kaydetti.

Trump, "Neyse ki ekonomi o kadar iyi ki Powell ve kayıtsız yönetim kurulunu alt ettik." değerlendirmesinde bulundu.

Donald Trump ayrıca, "Yine de Fed binalarının inşasını yönetirken yaptığı korkunç ve son derece beceriksiz iş nedeniyle Powell'a karşı büyük bir dava açılmasına izin vermeyi düşünüyorum. 50 milyon dolar olması gereken bir onarım işi için 3 milyar dolar harcandı. Hiç iyi değil." ifadelerini kullandı.

