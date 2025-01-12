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Dünya

Trump-Putin arasında tarihi görüşme: Sırbistan'dan ev sahipliği talebi

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleşecek görüşmeye ev sahipliği yapmak istediklerini açıkladı. Öte yandan Vucic, tüm güvenliği sağlayacaklarını bildirdi.

AA12 Ocak 2025 Pazar 22:19 - Güncelleme:
Trump-Putin arasında tarihi görüşme: Sırbistan'dan ev sahipliği talebi
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Vucic, bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Trump'ın Putin ile "görüşme ayarladığını" duyurduğunu belirterek, "Trump seçim döneminde Avrupa'daki en büyük desteği Sırbistan'dan gördü. Putin de Sırbistan'da oldukça popüler." dedi.

TARİHİ GÖRÜŞMEYE EV SAHİPLİĞİ TALEBİ

Trump yönetimiyle görüşeceğini aktaran Vucic, "Sırbistan, Trump ve Putin arasında gerçekleşecek görüşmeye ev sahipliği yapmakta istekli. Son derece hazırlıklıyız ve iki liderin güvenliğini de garanti ediyoruz." diye konuştu.

Vucic, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştüğünü ifade ederek, "Azerbaycan bizim en büyük dostlarımızdan. Bazı ülkeler belirli dönem gaz alamayacak ancak Azerbaycan Sırbistan'a gaz vermeye devam edecek. Bu ülkemiz ve halkımız için büyük bir karar." ifadelerini kullandı.

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