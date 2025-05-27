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Dünya

Trump: Putin ateşle oynuyor

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'ateşle oynadığını' ifade ederek, 'Vladimir Putin'in farkında olmadığı şey, eğer ben olmasaydım, Rusya'nın başına çoktan çok kötü şeyler gelmiş olacağıdır' dedi.

AA27 Mayıs 2025 Salı 19:00 - Güncelleme:
Trump: Putin ateşle oynuyor
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ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Putin'e yüklendi.

Trump, Rusya Devlet Başkanı'na seslenerek, "Vladimir Putin'in fark etmediği şey şu: Eğer ben olmasaydım, Rusya'nın başına çoktan çok kötü şeyler gelmiş olacaktı, yani gerçekten kötü şeyler. O, ateşle oynuyor!" değerlendirmesini paylaştı.

Trump, son dönemdeki bazı açıklamalarında Rusya'nın Ukrayna ile ateşkese ulaşma konusunda yavaş hareket ettiğini savunarak, bundan memnuniyet duymadığını belirtmişti.

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