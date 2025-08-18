ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cuma günü bir araya geldiği Alaska zirvesine ilişkin skandal bir olay patlak verdi.

Zirveyi hazırlayan Amerikalı personeli güvenlik açığına yol açtı. Trump-Putin görüşmesine ait hassas bilgilerin yer aldığı hükümet belgelerin zirvenin yapıldığı askeri üsten 20 dakika uzaklıkta bulunan bir otelde unutulduğu ortaya çıktı.

PUTİN'E HEDİYE

Sekiz sayfadan oluşan belgenin ilk sayfasında, zirvenin saat saat programı yer alıyor. Belge, görüşmelerin, askeri üsteki hangi odada yapılacağına dair ayrıntılar içeriyor. Belgeden Trump'ın, Putin'e çalışma masası için Amerikan Kartalı heykeli hediye etme niyetinde olduğu anlaşılıyor.

Belgenin 2'den 5'e kadar olan sayfaları, üç Amerikalı çalışanla Trump'ın ve Putin'in heyetlerinde 13 kişinin bilgilerini içeriyor. Belgede bu kişilerin isimleri ve telefon numaraları yer alıyor. Bu sayfalarda, bütün Rus isimlerinin yanına İngilizce okunuşlarının not edilmesi dikkat çekti. İngilizce okunuşu yazılan isimler arasında Rusya lideri Putin de var.

YEMEK MENÜSÜ DE VAR

Belgenin son iki sayfası, programda görünen ancak gerçekleşmeyen öğlen yemeğine ilişkin. Yemeğe kimlerin katılacağı, kimin nerede oturacağı ve hangi yemeklerin servis edileceği yazıyor.

Belgeye göre yemekte Trump ve Putin karşılıklı oturacaktı. Trump'ı, zirveye birlikte gittiği 5 bakanı ve Özel temsilci eşlik edecekti. Putin de Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Dış Politika Danışmanı Yuri Uşakov ile yemeğe katılacaktı. Menüde ise yeşil salata, file minyon ve krem brüle olacaktı.

Belgeler, Cuma sabahı, yani görüşmeden önce, zirvenin yapıldığı askeri üsten 20 dakika mesafedeki dört yıldızlı bir otelde unutuldu. Otelin çalışma alanındaki yazıcıda bırakılan belgeleri, üç otel müşterisi buldu.

Unutulan belgelerin Trump yönetimi yetkilileri tarafından gerçekleştirilen bir dizi güvenlik ihlalinin son örneği olduğu kaydedildi.