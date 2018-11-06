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Trump: Putin ile G20'de bir araya geleceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Paris'te bir araya gelip gelmeyeceğinin belli olmadığını; ancak, 30 Kasım ile 1 Aralık tarihlerinde Arjantin'de düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi'nde görüşeceklerini söyledi.

  • DHA
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Trump, Salı günü yapılacak seçimler öncesi kampanya için hareket etmeden önce Andrews Hava Üssü'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, "G20 toplantısında görüşeceğiz ve bunun sonrasında da görüşmeler olacaktır. Ancak Paris'te bir görüşme  yapıp yapmayacağımızdan emin değilim. Muhtemelen görüşmeyeceğiz" diye  konuştu.

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