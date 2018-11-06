Trump: Putin ile G20'de bir araya geleceğiz

Trump, Salı günü yapılacak seçimler öncesi kampanya için hareket etmeden önce Andrews Hava Üssü'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, "G20 toplantısında görüşeceğiz ve bunun sonrasında da görüşmeler olacaktır. Ancak Paris'te bir görüşme yapıp yapmayacağımızdan emin değilim. Muhtemelen görüşmeyeceğiz" diye konuştu.