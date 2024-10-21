İSTANBUL 14°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ekim 2024 Pazartesi / 18 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2648
  • EURO
    37,2024
  • ALTIN
    3014.06
  • BIST100
    8696.45
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Trump, Putin ile yaptığı eski bir görüşmeyi anlattı: Moskova'nın tam ortasından sizi vuracağım
Dünya

Trump, Putin ile yaptığı eski bir görüşmeyi anlattı: Moskova'nın tam ortasından sizi vuracağım

ABD eski Başkanı ve Cumhuriyetçilerin 5 Kasım'daki seçimlerde başkan adayı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile geçmişte yaptığı konuşmada 'Eğer Ukrayna'nın peşine düşersen sizi çok sert vuracağım, inanamayacaksın. Moskova'nın tam ortasından sizi vuracağım.' dediğini aktardı.

AA21 Ekim 2024 Pazartesi 16:35 - Güncelleme:
Trump, Putin ile yaptığı eski bir görüşmeyi anlattı: Moskova'nın tam ortasından sizi vuracağım
ABONE OL

Trump, Wall Street Journal gazetesine verdiği mülakatta, Putin'in "kendisinin ne kadar deli olduğunu bildiğini" ifade ederek, Putin'in değişik bir karakteri olduğunu söyledi. Putin'i iyi tanıdığını belirten Trump, şunları kaydetti:

"Ona dedim ki: 'Vladimir, eğer Ukrayna'nın peşine düşersen sizi çok sert vuracağım, inanamayacaksın. Moskova'nın tam ortasından sizi vuracağım. Biz dostuz, yapmak istemiyorum fakat başka çarem yok.' Putin, 'Yok artık.' dedi, ben de 'Var artık. Kubbeleri kafanın üstünden uçuracağım.' dedim. Biliyorsunuz o kubbelerin altında yaşıyor."

CİNPİNG İLE GÖRÜŞMESİNİ ANLATTI

Trump, Çin'in Tayvan'daki tutumuna ilişkin "(Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'e) 'Tayvan'a girersen üzgünüm ama sana vergi uygulayacağım.' derdim." ifadesini kullandı.

Bu konuda orduya başvurmasına gerek kalmayacağını ifade eden Trump, Şi'nin "kendisine saygı duyduğunu çünkü kendisinin ne kadar deli olduğunu bildiğini" söyledi.

BİDEN'A SERT TEPKİ

ABD Başkanı Joe Biden'ın seçim gününün "huzurlu geçmeyebileceğini" söylemesine ilişkin Trump, Biden'ın "ne olduğundan habersiz" olduğunu belirtti.

Trump, "Gününün çoğunu uyuyarak geçiriyor. Asıl problem içerideki düşman. Çok kötü, hasta insanlarımız var, radikal solcu deliler var. Bence bunlarla gerektiğinde kolayca Ulusal Muhafızlar, askerler baş edebilir." dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.