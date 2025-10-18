İSTANBUL 20°C / 14°C
18 Ekim 2025 Cumartesi
Dünya

Geçekleşirse bir ilk olacak! ''Trump-Putin Tüneli'' geliyor

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriev, Bering Boğazı'nın altından geçerek Rusya'yı ABD'ye bağlayacak Trum-Putin Tüneli'nde fizibilite çalışmalarının altı ay önce başladığını duyurdu. Sosyal medya hesabından söz konusu projeye ilişkin harita görselleri paylaşan Dmitriev, ortak kaynak araştırmalarının kilidini açacağını belirterek 'Birlikte bir gelecek inşa edelim.' ifadelerini kullandı.

18 Ekim 2025 Cumartesi 11:30
Geçekleşirse bir ilk olacak! ''Trump-Putin Tüneli'' geliyor
Rusya ve ABD'yi birbirine bağlayacak devasa demiryolu tüneli projesi, ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in Budapeşte'de bir araya gelme kararının ardından gündeme geldi.

ÇILGIN PROJEDE FİZİBİLİTE ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriev, dikkatleri üzerine çekti.

Dmitriev, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Rusya Doğrudan Yatırım Fonu, ortaklarıyla birlikte, Rusya ile Çin arasındaki ilk demiryolu köprüsünün ticari finansmanını üstlendi. Köprü, kargo güzergahını 700 kilometreden fazla kısalttı. Rusya-Alaska tünelinin fizibilite çalışmasına altı ay önce başladık"

Rusya ile ABD arasındaki demiryolu bağlantısıyla "ortak kaynak araştırmalarının kilidinin açılacağını" vurgulayan Dmitriev, "Birlikte bir gelecek inşa edelim!" mesajı verdi.

MUSK'IN DESTEĞİNİN ÖNEMİ VURGULANDI

Trump-Putin Tüneli'ne ilişkin "Rusya'nın Asya'ya Yönelişi" isimli kuruluştan yapılan açıklamada, proje maliyetinin 65 milyar dolar olduğuna değinildi.

Elon Musk'ın sahip olduğu inşaat şirketi Boring Company'nind esteğiyle bu maliyetin 8 milyar dolar seviyesine düşürülebileceğinin vurgulandığı paylaşımda, "ABD-Rusya ortak projeleri istihdam yaratacak ve ekonomileri canlandıracak" mesajı verildi.

TRUMP'IN PROJEYE YORUMU "İLGİNÇ" OLDU

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüşen Trump, Rusya'yı ABD'ye bağlayacak proje hakkında "ilginç" yorumunda bulundu.

Öte yandan Zelenski'nin ise, Trump-Putin Tüneli'ne karşı olduğu ve "Bu fikirden memnun değilim" dediği öğrenildi.

