Rusya ve ABD'yi birbirine bağlayacak devasa demiryolu tüneli projesi, ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in Budapeşte'de bir araya gelme kararının ardından gündeme geldi.

ÇILGIN PROJEDE FİZİBİLİTE ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriev, dikkatleri üzerine çekti.

Dmitriev, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Rusya Doğrudan Yatırım Fonu, ortaklarıyla birlikte, Rusya ile Çin arasındaki ilk demiryolu köprüsünün ticari finansmanını üstlendi. Köprü, kargo güzergahını 700 kilometreden fazla kısalttı. Rusya-Alaska tünelinin fizibilite çalışmasına altı ay önce başladık"

Rusya ile ABD arasındaki demiryolu bağlantısıyla "ortak kaynak araştırmalarının kilidinin açılacağını" vurgulayan Dmitriev, "Birlikte bir gelecek inşa edelim!" mesajı verdi.

Russian Direct Investment Fund with partners financed on a commercial basis the first ever railroad bridge between Russia and China. The bridge reduced cargo route by more than 700 kilometres. ��

We have started the feasibility study of the Russia-Alaska tunnel six months ago. �� https://t.co/SOzv43QRlK pic.twitter.com/efHVy6HkEy — Kirill Dmitriev (@kadmitriev) October 18, 2025

MUSK'IN DESTEĞİNİN ÖNEMİ VURGULANDI

Trump-Putin Tüneli'ne ilişkin "Rusya'nın Asya'ya Yönelişi" isimli kuruluştan yapılan açıklamada, proje maliyetinin 65 milyar dolar olduğuna değinildi.

Elon Musk'ın sahip olduğu inşaat şirketi Boring Company'nind esteğiyle bu maliyetin 8 milyar dolar seviyesine düşürülebileceğinin vurgulandığı paylaşımda, "ABD-Rusya ortak projeleri istihdam yaratacak ve ekonomileri canlandıracak" mesajı verildi.

From Seattle to St. Petersburg: Does The Proposed Bering Straits Tunnel Make Sense?



A tunnel crossing the Bering Strait, connecting the Russian Far East and Alaska, would take less than eight years to build, at a cost of about US$8 billion, according to Kirill Dmitriev, the CEO... pic.twitter.com/k0fUQP8Xy2 — Russia's Pivot to Asia (@RussiasPivot) October 17, 2025

TRUMP'IN PROJEYE YORUMU "İLGİNÇ" OLDU

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski ile görüşen Trump, Rusya'yı ABD'ye bağlayacak proje hakkında "ilginç" yorumunda bulundu.

Öte yandan Zelenski'nin ise, Trump-Putin Tüneli'ne karşı olduğu ve "Bu fikirden memnun değilim" dediği öğrenildi.