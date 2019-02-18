12°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3025
  • 6,001
  • 225.581
  • 102.694
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Trump, Putin’i kendi istihbaratına tercih etti

FBI’ın eski Direktör Vekili Andrew McCabe, ABD Başkanı Trump’ın kendi istihbaratından çok Putin’e güvendiğini söyledi. McCabe ayrıca, ABD Adalet Bakanlığının, Trump’ı azletme konusunu da masaya yatırdığını anlattı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

ABD’nin Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) eski Direktör Vekili Andrew McCabe, ABD Başkanı Donald Trump’ın kendi istihbarat şeflerinden çok Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’den akıl aldığını söyledi.
 
ABD’de yayımlanan 60 Dakika programında Scott Pelley’in sorularını yanıtlayan McCabe, Trump’ın “Kuzey Kore’nin ABD’ye bir füze atma kapasitesi olduğuna” inanmadığını, çünkü Putin’in kendisine böyle söylediğini belirttiğini anlattı.
 
Mart 2018’de emekliliğine iki gün kala Trump tarafından kovulan Andrew McCabe, istihbarat yetkililerinin verdiği brifingde ellerindeki bilgi ve belgelerin bunun aksini söylediği anlatılan Trump’ın, “Umurumda bile değil, Putin’e inanıyorum.” dediğini söyledi.
 
ABD Başkanı Trump’ın FBI Direktörü James Comey’i kovmasının ardından gündeme gelen “Trump’ın azledileceği” iddialarıyla ilgili de konuşan Andrew McCabe, Adalet Bakanlığı yetkililerinin Trump’ı azletme konusunu masaya yatırdıklarını anlattı. McCabe’nin bu açıklaması, bugüne dek konuyla ilgili en üst düzey doğrulama niteliği taşıdı.
 
McCabe’nin bu iddialarıyla ilgili bir açıklama yayımlayan Beyaz Saray, Andrew McCabe’nin yalan söylemiş olduğu gerekçesiyle FBI’dan rezil bir şekilde kovulduğunu hatırlatarak, “Başkan (Trump) hakkında mesnetsiz bir soruşturma başlatmıştı. Kendisinin herhangi bir güvenirliği olmadığı herkesin malumudur.” ifadelerine yer verdi.
 
ABD Başkanı Trump ise resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada McCabe’yi “James Comey ve Hillary Clinton’ın kuklası” olarak tanımladı.

Başkan Erdoğan asker eşinin ricasını geri çevirmedi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Trump, Putin’i kendi istihbaratına tercih etti

Trump, Putin’i kendi istihbaratına tercih etti

Tansiyon yükseldi! Pakistan büyükelçisini çağırdı

Tansiyon yükseldi! Pakistan büyükelçisini çağırdı

Siirt'te terör örgütü PKK'ya büyük darbe

Siirt'te terör örgütü PKK'ya büyük darbe

YÖK'ten 'Suriyeli mülteci öğrencilere ilişkin' iddialara yalanlama

YÖK'ten 'Suriyeli mülteci öğrencilere ilişkin' iddialara yalanlama

Olimpiyat trafiğine ilginç çözüm

Olimpiyat trafiğine ilginç çözüm

Açık artırma iki ülkenin arasını bozdu: İlişkileri kestik

Açık artırma iki ülkenin arasını bozdu: İlişkileri kestik

Noktayı koydu: İsrail'in kararını reddediyoruz

Noktayı koydu: İsrail'in kararını reddediyoruz

Avrupa'nın Guaido ile görüşme planı suya düştü! Geri döndüler

Avrupa'nın Guaido ile görüşme planı suya düştü! Geri döndüler
 

POPÜLER HABERLER

Başkan Erdoğan asker eşinin ricasını geri çevirmedi

Başkan Erdoğan asker eşinin ricasını geri çevirmedi

Rusya'nın bu silahları ilk kez görücüye çıktı

Rusya'nın bu silahları ilk kez görücüye çıktı

Türkiye'nin tank avcısı milli füzeyle vurdu

Türkiye'nin tank avcısı milli füzeyle vurdu

AK-103 teslimatları başladı

AK-103 teslimatları başladı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA