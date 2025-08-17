İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ağustos 2025 Pazar / 23 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,9411
  • EURO
    47,9607
  • ALTIN
    4383.41
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Trump, Putin'le buluştu dünyaya seslendi: Büyük gelişmeler var
Dünya

Trump, Putin'le buluştu dünyaya seslendi: Büyük gelişmeler var

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya konusunda 'büyük gelişmeler' olduğunu belirterek takipte kalınması çağrısı yaptı.

AA17 Ağustos 2025 Pazar 17:39 - Güncelleme:
Trump, Putin'le buluştu dünyaya seslendi: Büyük gelişmeler var
ABONE OL

Trump, sosyal medya hesabından, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 15 Ağustos'ta Alaska'daki görüşmesi hakkında paylaşımlar yaptı.

"Rusya konusunda büyük gelişmeler var. Takipte kalın." ifadelerini kullanan Trump, diğer paylaşımlarında ABD medyasını hedef aldı.

Trump, bazı medya kuruluşlarının "sahte haberler" yaptığını ve kendisiyle ilgili haberlerde gerçeği çarpıttığını savunduğu paylaşımda, Rusya-Ukrayna savaşından eski ABD Başkanı Joe Biden'ın "aptal savaşı" diye bahsetti.

"BİDEN'IN ASLA YAŞANMAMASI GEREKEN APTAL SAVAŞI"

ABD Başkanı Trump, "Alaska'da, Biden'ın asla yaşanmaması gereken aptal savaşına ilişkin harika bir toplantı yaptık." değerlendirmesinde bulundu.

Bir diğer paylaşımında Trump, "Anlaşmanın parçası olarak Rusya'nın Moskova'dan vazgeçmesini sağlasaydım sahte haberler ve ortakları radikal solcu demokratlar, korkunç bir hata ve çok kötü bir anlaşma yaptığımı söylerdi. Bu yüzden onlar sahte haberler." ifadelerini kullanarak medyanın, "durdurduğu diğer çatışmalar hakkında" konuşması gerektiğini savundu.

Trump ile Putin, 15 Ağustos'ta Alaska'nın Anchorage kentinde 3 saat süren toplantı yapmış, ABD lideri önemli ilerlemeler kaydettiklerini ancak nihai anlaşmaya varamadıklarını duyurmuştu.

ÖNERİLEN VİDEO

Pilotun sakinliği faciayı önledi: O anlar kamerada!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.