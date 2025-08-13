İSTANBUL 30°C / 23°C
13 Ağustos 2025 Çarşamba
Dünya

Trump, Putin'le görüşmesi öncesinde Zelenski ve Avrupalı liderlerle çevrim içi toplantıda buluşacak

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile cuma günü Alaska'da bir araya gelecek olan ABD Başkanı Donald Trump, bugün Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ve Avrupalı liderlerle çevrim içi bir toplantıda görüşecek.

AA13 Ağustos 2025 Çarşamba 06:50 - Güncelleme:
Trump, Putin'le görüşmesi öncesinde Zelenski ve Avrupalı liderlerle çevrim içi toplantıda buluşacak
Bir Beyaz Saray yetkilisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trump'ın bugün yapacağı görüşmeyi teyit etti.

Yetkili, açıklamasında, Trump'ın bugün Zelenski ve bazı Avrupalı liderlerin katılacağı çevrim içi toplantıda, Putin ile gerçekleştireceği zirve öncesinde son durumu değerlendireceğini belirtti.

ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin, 15 Ağustos Cuma günü Alaska'nın Anchorage kentinde bir araya gelecek.

Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, cuma günü Putin ile yapacağı görüşmeden ateşkesin çıkmasını umduğunu belirterek, "Putin'le görüşmemin iyi geçeceğini düşünüyorum, ama kötü de geçebilir." demişti.

Trump, Putin'le görüşmesinin "çok yapıcı" geçeceğine inandığını ancak şu anda sonucu bilmediğini kaydederek, "Vladimir Putin ile görüşmeye gidiyorum ve ona şunu söyleyeceğim: Bu savaşı bitirmelisin." diye konuşmuştu.

