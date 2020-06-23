23 Haziran 2020 Salı 14:25 - Güncelleme: 23 Haziran 2020 Salı 14:27

ABD Başkanı Donal Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada siyahi George Floyd'un beyaz polis tarafından boğularak öldürülmesinin tetiklediği protestoların beraberinde getirdiği heykel yıkma furyasına sert tepki gösterdi.

Sputnik'ye yer alan habere göre, Trump, "Gazi Anıtı Koruma Yasası ya da bununla ilgili benzer yasalara göre 10 yıla kadar hapis cezası istenen anıt, heykel ya da bu tür federal mülkiyeti yıkanların yakalanması için federal hükümete yetki verdim" ifadelerini kullandı.

Trump'ın sert çıkışı, Beyaz Saray'ın önünde yer alan Lafayette Park'ın içinde bulunan, eski başkanlardan Andrew Jackson'ın heykelinin bir grup gösterici tarafından yıkılmak istenmesinin arkasından geldi.