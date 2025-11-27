Trump rest çekti: Miami'deki G20 Zirvesi'ne davet edilmeyecekler

Trump, ABD merkezli Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, gelecek yıl ülkesinde düzenlenecek G20 Zirvesi'ne ilişkin bir paylaşımda bulundu.

Daha önceki ifadelerini tekrarlayan Trump, Güney Afrika yönetiminin, ülkedeki beyazlara yönelik şiddeti durduramadığını savundu ve bundan memnun olmadıklarını belirtti.

ABD Başkanı, kısa süre önce Güney Afrika'da yapılan G20 Zirvesi'nin sonunda Güney Afrikalı yöneticilerin, kapanış törenine katılan kıdemli bir ABD Büyükelçiliği yetkilisine G20 başkanlığını devretmeyi reddettiğini ifade etti.

Trump, söz konusu duruma tepki göstererek, "Bu nedenle, benim talimatımla, Güney Afrika, gelecek yıl Florida'nın Miami şehrinde düzenlenecek 2026 G20 Zirvesi'ne davet edilmeyecek." açıklamasını yaptı.

Güney Afrika'nın G20 üyeliğine "layık olmadığını" da savunan Trump, "Biz de onlara yapılan tüm ödemeleri ve sübvansiyonları derhal durduracağız." ifadesini kullandı.

GÜNEY AFRİKA, ABD'DE DÜZENLENECEK G20 ZİRVESİ'NE DAVET EDİLMEME KARARINI ÜZÜCÜ BULUYOR

Güney Afrika Cumhuriyeti'nin, ABD Başkanı Donald Trump'ın, 2026'da Miami'de düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi'ne, "ülkedeki beyazlara yönelik şiddeti önleyemediği" ve "başkanlığı ABD'ye devretmediği" gerekçesiyle Güney Afrika'nın davet edilmemesi kararını üzücü bulduğu bildirildi.

Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığından yapılan açıklamada, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'nın, Trump'ın Güney Afrika'nın gelecek yıl ABD'de düzenlenecek G20 toplantılarına katılımına ilişkin yaptığı açıklamayı üzüntüyle not ettiği belirtildi.

Açıklamada, Johannesburg'da geçen hafta sonu gerçekleştirilen Liderler Zirvesi'nin, katılan tüm üyeler tarafından en başarılı zirvelerden biri olarak nitelendirildiğine dikkat çekilerek, "Güney Afrika, kendi adına ve hakkıyla G20 üyesidir. G20 üyeliği diğer tüm üyelerin isteği üzerinedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

- ABD İLE GÜNEY AFRİKA ARASINDA G20 GERİLİMİ

Güney Afrika'daki beyaz azınlığa yönelik "ırk temelli ayrımcılık" iddialarını gerekçe gösteren ABD Başkanı Donald Trump zirveye katılmamıştı ve zirvede ABD temsilcisi de yer almamıştı.

ABD, boykot ettiği zirvede sonuç bildirisinin yayımlanmasına da karşı çıkmıştı. ABD yönetimi, ayrıca Güney Afrika'nın bu yılki G20 gündemine yerleştirdiği iklim değişikliğiyle mücadele, temiz enerjiye geçişin finansmanı ve iklim kaynaklı afetlere hazırlık gibi başlıklara da itiraz etmişti.

Trump yönetimi, özellikle zirvenin sonuç bildirisinde "iklim değişikliği" ve "yenilenebilir enerji" ifadelerinin yer almasını istememişti.

Diplomatik baskılara karşın Pretorya yönetiminin çabaları sonucu, G20 liderleri normalde zirvenin sonunda yayımlanan bildiriyi, ilk oturumda kabul etmişti.

Güney Afrika'daki G20 Zirvesi'nde dönem başkanlığı devir teslim töreni de ABD'den uygun seviyede katılım olmadığı gerekçesiyle yapılmamıştı.