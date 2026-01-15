İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Ocak 2026 Perşembe / 27 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,1964
  • EURO
    50,4341
  • ALTIN
    6380.32
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Trump, Rodriguez ile görüşmesinde petrol ve madenleri ele aldı
Dünya

Trump, Rodriguez ile görüşmesinde petrol ve madenleri ele aldı

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde petrol, madenler, ticaret ve ulusal güvenlik de dahil birçok konunun ele alındığını belirtti.

AA15 Ocak 2026 Perşembe 07:40 - Güncelleme:
Trump, Rodriguez ile görüşmesinde petrol ve madenleri ele aldı
ABONE OL

Trump, sosyal medya hesabından, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesine ilişkin paylaşımda bulundu.

Çok iyi bir telefon görüşmesi yaptıklarını ifade eden Trump, "Venezuela'nın istikrar kazanması ve toparlanmasına yardımcı olurken büyük ilerleme kaydettiklerini" aktardı.

Trump, petrol, madenler, ticaret ve ulusal güvenlik dahil olmak üzere birçok konunun ele alındığını belirterek, "ABD ile Venezuela arasındaki bu ortaklık herkes için muhteşem olacak. Venezuela yakında yeniden büyük ve müreffeh bir ülke olacak, belki de hiç olmadığı kadar!" değerlendirmesinde bulundu.

Trump, daha önce Rodriguez ile iyi çalıştıklarını, ikili ilişkiler konusunda Venezuela ile iyi anlaştıklarını belirtmişti.

ABD'nin Venezuela'ya yönelik askeri müdahalesinin ardından 9 Ocak'ta Beyaz Saray'da ABD'li petrol şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle bir araya gelen Trump, Venezuela'nın petrol endüstrisinin yeniden inşası ve üretimin artırılmasını ele alacaklarını duyurmuştu.

ABD'nin Venezuela'ya yönelik hava saldırılarıyla eş zamanlı olarak Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasının ardından yardımcısı Delcy Rodriguez Meclis'te yemin ederek 5 Ocak'ta Geçici Devlet Başkanlığı görevini resmen üstlenmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

Trafikte tehlikeli oyun: Çocuklar yürekleri ağza getirdi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.