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Dünya

Trump: Rusya-Ukrayna Savaşı'na son verilmeli

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, görev süresi boyunca dünya genelinde süregelen çatışmalara odaklanacağını belirterek, 'Rusya ve Ukrayna üzerinde çok daha sıkı çalışacağız. Buna bir son verilmeli. Rusya-Ukrayna Savaşı sonlandırılmalı.' dedi.

AA15 Kasım 2024 Cuma 12:55 - Güncelleme:
Trump: Rusya-Ukrayna Savaşı'na son verilmeli
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Trump, "America First Policy" Enstitüsü için Florida eyaletinde Mar-a-Lago'daki malikanesinde düzenlenen galada konuştu.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nda son günlerce asker sivil ayrımı olmaksızın binlerce kişinin öldüğünü konu alan bir rapora denk geldiğini kaydeden Trump, "Rusya ve Ukrayna üzerinde çok daha sıkı çalışacağız. Buna bir son verilmeli. Rusya ve Ukrayna savaşı sonlandırılmalı." ifadelerini kullandı.

Trump, ayrıca yönetiminde Orta Doğu'da yaşananlara da odaklanacağını vurguladı.

Konuşmasında 5 Kasım'daki başkanlık seçiminin sonuçlarına da değinen Trump, "129 yılın en büyük siyasi zaferi... Tüm salıncak eyaletleri kazandık. Halk oylamasında da üstünlük sağladık." değerlendirmesinde bulundu.

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