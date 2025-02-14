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Dünya

Trump, Rusya ve Çin ile ''nükleer silahsızlanma'' görüşmelerine başlamak istiyor

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya ve Çin'le 'nükleer silahsızlanma' görüşmelerine başlamayı ve üç ülkenin de savunma harcamalarını yarı yarıya düşürmesini arzu ettiğini söyledi.

AA14 Şubat 2025 Cuma 07:59 - Güncelleme:
Trump, Rusya ve Çin ile ''nükleer silahsızlanma'' görüşmelerine başlamak istiyor
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ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te düzenlediği bir imza töreninde, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Trump, nükleer silahların kontrolü konusunda Rusya ve Çin'le görüşmelere hazır olduğunu ima ederek, "Yeni nükleer silahlar inşa etmemiz için hiçbir neden yok, zaten çok sayıda nükleer silahımız var. Dünyayı 50 kez, 100 kez yok edebilirsiniz. Biz ise yeni nükleer silahlar inşa ediyoruz, onlar da nükleer silahlar yapıyor." değerlendirmesini yaptı.

ABD, Rusya ve Çin'in savunma harcamalarını yarıya düşürmelerine yönelik umudunu dile getiren Trump, "Hepimiz daha verimli olabilecek başka şeylere harcayabileceğimiz çok fazla parayı buraya, savunmaya harcıyoruz." dedi.

Trump, Orta Doğu ve Ukrayna'da "her şeyi yoluna koyduktan sonra" bu iki ülkeyle nükleer müzakerelere girmeyi düşündüğünü söyledi.

ABD Başkanı, nükleer silahsızlanma konusundaki yaklaşımına ilişkin, "Yapmak istediğim ilk görüşmeler Çin Devlet Başkanı Şi (Cinping) ve Rusya Devlet Başkanı (Vladimir) Putin ile olacak. Ve onlara 'askeri bütçemizi yarıya indirelim' demek istiyorum. Bunu yapabiliriz." dedi.

Trump, bu ülke liderleriyle üçlü bir zirvenin gündeme gelip gelemeyeceğine ilişkin soruya yanıt verirken, Putin ve Şi ile üçlü bir zirve düzenlemeye açık olduğunu belirtti.

"Ben ayrıldığımda Orta Doğu sorunumuz yoktu. Ukrayna'ya giren bir Rusya yoktu ve Putin bunu asla yapmazdı. Geri döndüğümde tüm dünya havaya uçmuş gibiydi." şeklinde konuşan Trump, önceliğinin Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek olduğunu kaydetti.

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