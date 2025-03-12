ABD Başkanı Trump, İrlanda Başbakanı Micheal Martin'i Beyaz Saray'da kabulünde basın mensuplarına Rusya-Ukrayna gündemini değerlendirdi.

Trump, Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde dün ABD ile Ukrayna heyetleri arasında yapılan ve Ukrayna'nın 30 günlük geçici ateşkes konusunda mutabık kaldığı görüşmelerin başarıyla geçtiğini vurguladı.

"Dün (Cidde'de) büyük bir başarı elde ettik. Eğer yürürlüğe girerse tam bir ateşkes sağlayacağız. Bu iş artık Rusya'ya kalmış durumda." diye konuşan Trump, bazı Amerikalı yetkililerin görüşmeler için Moskova'ya gittiğini belirtti.

Trump, "Her iki tarafla da iyi ilişkilerimiz var. Umarım Rusya'dan da ateşkesle dönebiliriz. Eğer bunu başarırsak, bence bu korkunç savaşı durdurmanın yüzde 80 yolu açılmış olur." değerlendirmesini yaptı.

Söz konusu ateşkes anlaşmasını kabul etmesi için Moskova'ya nasıl baskı yapacağı ile ilgili bir soruya yanıt veren Trump, böyle bir duruma gerek kalmasını ummadığını söyledi.

ABD Başkanı, "Umarım buna gerek kalmaz. Evet, finansal anlamda hoş olmayacak şeyler yapabilirsiniz. Finansal olarak bir şeyler yapabilirim. Bu Rusya için çok kötü olur. Bunu yapmak istemiyorum çünkü barış istiyorum." diye konuştu.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'ın bahçesinde dün basın mensuplarına ABD ile Ukrayna arasındaki son görüşmeleri değerlendirmişti.

Trump, "Ukrayna bu anlaşmayı kabul etti ve umarım Rusya da kabul eder. Bugün ve yarın onlarla bir araya geleceğiz ve umarım bir anlaşmaya varabiliriz. Yani burada söz konusu olan tam bir ateşkes. Ukrayna bunu kabul etti ve umarım Rusya da kabul eder." ifadelerini kullanmıştı.

Trump, "Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin yeniden Beyaz Saray'a davet edilip edilmeyeceği" yönündeki soruya ise "Evet, kesinlikle." diye yanıt vermişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le ateşkesle ilgili bu hafta görüşeceğini de ifade eden Trump, "Tango yapmak için iki kişi gerekir." dedi.

AB, ABD'DEN FAYDALANMAK İÇİN KURULMUŞ

Öte yandan Trump, Oval Ofis'teki açıklamalarında, Avrupa Birliği'nin ABD'ye uzun yıllar "kötü davrandığı" yönündeki iddialarını tekrarladı.

AB'den ABD'ye uygulanan "haksız ticari muamelenin" kendi başkanlığı döneminde sona ereceğini kaydeden Trump, AB'nin kendilerine uyguladığı gümrük tarifelerinin aynısını onlara uygulayacaklarını belirtti.

"AB, ABD'den faydalanmak için kurulmuştur." iddiasını dile getiren Trump, bir kez daha Avrupa ülkelerinin gümrük vergileri konusunda ABD'ye haksızlık yaptığını savundu.

KİMSE GAZZE'DEN ÇIKARILMIYOR

Gazze konusundaki bir soruya yanıt veren İrlanda Başbakanı Martin, tüm esirlerin serbest bırakılmasını öncelediklerini, bununla beraber herkesin ateşkese ihtiyacı olduğunu söyledi.

Martin, "Biz barışı pekiştirmek istiyoruz. Bu bizim temel prensibimiz. Rehinelerin serbest bırakılmasına gerçekten ihtiyacımız var. Hem de hepsinin. Sonra da ateşkese ihtiyacımız var, bunu pekiştirmeliyiz. Gazze'ye insani yardımın artmasına ihtiyacımız var." değerlendirmesini yaptı.

Aynı muhabirin, "Peki ya Başkan Trump'ın Filistinlileri Gazze'den çıkarma planını onunla görüşüyor musunuz?" şeklindeki sorusuna Martin, "Kimse Filistinlileri sınır dışı etmiyor." diye karşılık verdi.

TRUMP'IN AÇIKLAMASINDAN SONRA PUTİN'DEN ÜNİFORMALI MESAJ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, askeri üniforma giyerek bir kısmını Ukrayna ordusunun kontrolü altına aldığı Kursk bölgesinde komuta merkezini ziyaret etti.

Kremlin'den yapılan videolu paylaşıma göre, Ukrayna'nın 6 Ağustos 2024'te sınırdan girmesinden sonra bölgeye ilk kez ziyarette bulunan Putin, askeri kamuflajıyla bir komuta merkezine geldi. Putin, bölgedeki durumla ilgili Rusya Genelkurmay Başkanı Valeriy Gerasimov'dan brifing aldı.

Gerasimov, Ukrayna ordusunun geçen yıl ağustosta girdiği Kursk bölgesindeki alanın yüzde 86'sına tekabül eden 1100 kilometrekareden fazla kısmının kurtarıldığını bildirdi. Son 5 günde 24 yerleşim yeri ve 259 kilometrekarelik alanın geri alındığını belirten Gerasimov, Ukrayna ordusunun Kursk bölgesindeki kayıplarının 67 bin askeri aştığı bilgisini verdi.

Genelkurmay Başkanı Gerasimov, "Kiev, Kursk bölgesinde bir sıçrama tahtası oluşturmak ve durumu pazarlık konusu yapmak istedi. Kiev'in Rus coğrafyasındaki planları başarısızlıkla sonuçlandı." dedi.

Kursk bölgesindeki Ukrayna Silahlı Kuvvetleri birliklerinin kuşatıldığını, izole edildiğini ve sistematik olarak yok edilmeye devam edildiğini belirten Gerasimov, "Rus birlikleri, mümkün olan en kısa sürede devlet sınırına ulaşma hedefiyle Rus bölgesini kurtarmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

"KURSK BÖLGESİ TAMAMEN KURTARILMALI"

Putin ise konuşmasına, Kursk bölgesinde Ukrayna ordusunu püskürten Rus askeri birliklerine ve komutanlarına teşekkür ederek başladı.

Kursk bölgesindeki Ukrayna askeri birliklerinin en kısa sürede yenilmesi gerektiğini söyleyen Putin, "Kursk bölgesi tamamen kurtarılmalı ve devlet sınırını yeniden eski haline getirmeliyiz. Elbette, gelecekte devlet sınırı boyunca bir güvenlik bölgesi oluşturmayı düşünmeliyiz." dedi.

"KURSK'TA YAKALANANLAR TERÖRİST MUAMELESİ GÖRECEK"

Kursk bölgesi topraklarında bulunan, burada sivil halka karşı suç işleyen, Rus güvenlik güçlerine karşı çıkan Ukrayna askerlerinin Rus yasalarına göre "terörist" olduğunu belirten Putin, bu kimselere karşı yasal işlemlerin başlatıldığını dile getirdi.

Rusya'nın, Kursk bölgesinde yakalanan esirlere 'terörist' muamelesi yapacağını söyleyen Putin, "Biz bütün insanlara insanca davranıyoruz, bundan sonra da insanca davranmalıyız. Elimize düşen herkese. Aynı zamanda yabancı paralı askerlerin, Savaş Esirlerinin Muamelesine İlişkin 1949 Cenevre Sözleşmesi kapsamına girmediğini de hatırlatmak isterim." ifadesini kullandı.

Son dönemde Kursk bölgesindeki yerleşim yerlerini Ukrayna askerlerinden kurtaran birliklere tekrar teşekkür eden Putin, "Birliklerimizin karşı karşıya olduğu tüm muharebe görevlerinin koşulsuz olarak yerine getirilmesini ve Kursk bölgesi topraklarının yakın gelecekte düşmandan tamamen kurtarılmasını içtenlikle umuyorum." diye konuştu.