4 Ocak 2026 Cumartesi
  Trump, saldırıyı ''dizilere'' benzetti: O fotoğraflar servis edildi
Dünya

Trump, saldırıyı ''dizilere'' benzetti: O fotoğraflar servis edildi

ABD Başkanı Donald Trump, ABD ordusunun Venezuela'ya yönelik saldırılarını canlı olarak takip ettiği anlara ait fotoğrafları paylaştı. Trump, 'Operasyonu dizi izler gibi izledim' dedi.

3 Ocak 2026 Cumartesi 23:09
Trump, saldırıyı ''dizilere'' benzetti: O fotoğraflar servis edildi
ABONE OL

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından ABD ordusunun Venezuela'ya yönelik saldırısına ilişkin yeni bir paylaşım yaptı. ABD Başkanı, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yakalandığı operasyonu canlı olarak izlediği anların fotoğraflarını paylaştı. Fotoğraflarda CIA Başkanı John Ratcliffe, Savunma Bakanı Pete Hegseth, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve diğer ABD'li yetkililer de yer aldı.

Trump daha önce yaptığı açıklamada operasyonu canlı takibine ilişkin, "Tıpkı bir televizyon dizisi izliyormuşum gibiydi. Hızı ve aksiyonu görmeniz gerekiyordu, muhteşem bir şeydi. Takımım inanılmaz bir iş çıkardı, başka hiçbir ülke böyle bir manevra gerçekleştiremez" ifadelerini kullanmıştı.

