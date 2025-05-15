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Dünya

Trump-Şara görüşmesinin ardından Netanyahu ile dikkat çeken temas

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile özellikle ABD'nin Suriye politikasındaki güncel durumu ve İran ile ilgili gelişmeleri ele aldı.

AA15 Mayıs 2025 Perşembe 23:43 - Güncelleme:
Trump-Şara görüşmesinin ardından Netanyahu ile dikkat çeken temas
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ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Rubio ile Netanyahu arasındaki telefon görüşmesinde Suriye ve İran ile ilgili güncel gelişmelerin ele alındığı bildirildi.

Açıklamada, Rubio'nun, "ABD'nin İsrail'in güvenliğine olan sarsılmaz bağlılığını" bir kez daha teyit ettiği vurgulandı.

"Bakan Rubio ile Başbakan Netanyahu, Başkan (Donald) Trump'ın Suudi Arabistan'da Suriye Devlet Başkanı Ahmed Şara ile gerçekleştirdiği tarihi görüşmenin ardından Suriye konusunu ele aldı." denilen açıklamada, iki ismin ayrıca İran ile ilgili başlıkları da ele aldığı belirtildi.

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