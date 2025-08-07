İSTANBUL 30°C / 24°C
7 Ağustos 2025 Perşembe
  • Trump şaşkına çevirdi! ''Gazze'' sorusuna ''İran'' cevabı
Dünya

Trump şaşkına çevirdi! ''Gazze'' sorusuna ''İran'' cevabı

ABD Başkanı Trump, Netanyahu'nun 'Gazze'yi tamamen işgal planı' sorusunu geçiştirdi. Trump, soruya cevap verirken Gazze yerine İran'dan bahsetti.

7 Ağustos 2025 Perşembe 07:36
Trump şaşkına çevirdi! ''Gazze'' sorusuna ''İran'' cevabı
ABONE OL

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi'ni tamamen işgal etme planı hakkında ne düşündüğü sorusuna yanıt vermedi.

ABD Başkan Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen ve Apple firmasının yeni yatırım planının paylaşıldığı etkinlikte Gazze ile ilgili gündemi değerlendirdi.

Trump, "Orta Doğu'daki savaşları bitirmek istediğinizi söylemiştiniz, Netanyahu'nun Gazze'nin tamamını işgal planı buna aykırı değil mi? Buna yeşil ışık yakıyor musunuz?" şeklindeki soruya yanıt verirken, Gazze yerine İran'dan bahsetti.

ABD Başkanı, Gazze'nin işgal planı ile ilgili soruya, "İran'ın nükleer silah sahibi olmasını engelleyerek aslında Orta Doğu'daki savaşları durdurduk. Bunu onlar da kabul ediyor. Tekrar başlarlarsa geri döneriz. Ancak Orta Doğu'daki birçok savaşı durdurduk." yanıtını verdi.

