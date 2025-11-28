Trump, ordu mensuplarına hitabında, birkaç aydır Venezuela ile uyuşturucu kaçakçılığı iddiasıyla süren gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Son haftalarda çok sayıda Venezuelalı uyuşturucu kaçakçısını durdurmak için çaba gösterdiklerini belirten Trump, bu konuda tam başarı elde ettiklerini savundu.

Trump, Venezuela'dan gelen uyuşturucunun ABD'de her yıl yüz binlerce kişinin ölümüne neden olduğunu öne sürerek, bu durumun çaresine bakacaklarını söyledi.

Uyuşturucunun ABD'ye deniz yoluyla sevkinin büyük oranda azaldığına işaret eden Trump, "Onları karadan da durdurmaya başlayacağız. Karadan durdurmak daha kolay ve bu çok yakında başlayacak." dedi.

ABD'DEN CARTEL DE LOS SOLES KARARI

ABD, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve üst düzey Venezuelalı yetkililerin yönettiğini iddia ettiği Cartel de los Soles suç örgütünü "Yabancı Terörist Örgütler" listesine almıştı.

Venezuela, ABD'nin Cartel de los Soles adımını, ülkeye müdahale etmek için bahane oluşturma girişimi olarak nitelendirmişti.

ABD'nin, "uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele" gerekçesiyle gönderdiği dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford ve saldırı grubu, Latin Amerika bölgesine ulaşmıştı.

Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.