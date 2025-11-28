İSTANBUL 21°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Kasım 2025 Cuma / 8 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,515
  • EURO
    49,3043
  • ALTIN
    5720.75
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Trump savaşı karaya taşıyacak! Bölgede gerilimi yükseltecek karar
Dünya

Trump savaşı karaya taşıyacak! Bölgede gerilimi yükseltecek karar

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuelalı uyuşturucu kaçakçılarının ülkeye erişimini denizden büyük oranda kısıtladıklarını iddia ederek, onları çok yakında karadan da durduracaklarını belirtti.

AA28 Kasım 2025 Cuma 10:12 - Güncelleme:
Trump savaşı karaya taşıyacak! Bölgede gerilimi yükseltecek karar
ABONE OL

Trump, ordu mensuplarına hitabında, birkaç aydır Venezuela ile uyuşturucu kaçakçılığı iddiasıyla süren gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Son haftalarda çok sayıda Venezuelalı uyuşturucu kaçakçısını durdurmak için çaba gösterdiklerini belirten Trump, bu konuda tam başarı elde ettiklerini savundu.

Trump, Venezuela'dan gelen uyuşturucunun ABD'de her yıl yüz binlerce kişinin ölümüne neden olduğunu öne sürerek, bu durumun çaresine bakacaklarını söyledi.

Uyuşturucunun ABD'ye deniz yoluyla sevkinin büyük oranda azaldığına işaret eden Trump, "Onları karadan da durdurmaya başlayacağız. Karadan durdurmak daha kolay ve bu çok yakında başlayacak." dedi.

ABD'DEN CARTEL DE LOS SOLES KARARI

ABD, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve üst düzey Venezuelalı yetkililerin yönettiğini iddia ettiği Cartel de los Soles suç örgütünü "Yabancı Terörist Örgütler" listesine almıştı.

Venezuela, ABD'nin Cartel de los Soles adımını, ülkeye müdahale etmek için bahane oluşturma girişimi olarak nitelendirmişti.

ABD'nin, "uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele" gerekçesiyle gönderdiği dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford ve saldırı grubu, Latin Amerika bölgesine ulaşmıştı.

Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Faciaya kıl payı: Heyelan anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.