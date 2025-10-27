İSTANBUL 27°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Ekim 2025 Pazartesi / 6 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,039
  • EURO
    48,9908
  • ALTIN
    5514.76
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Trump, seçimlerde erken oylamaya karşı olduğunu duyurdu
Dünya

Trump, seçimlerde erken oylamaya karşı olduğunu duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, ülkede bundan sonra yapılacak seçimlerde, hileyi önlemek için, 'posta veya erken oylama' yönteminin kullanılmayacağını belirtti.

AA27 Ekim 2025 Pazartesi 01:37 - Güncelleme:
Trump, seçimlerde erken oylamaya karşı olduğunu duyurdu
ABONE OL

Trump, ABD merkezli sosyal medya platformu Social Truth üzerinden yaptığı paylaşımda, Amerikan seçim sisteminde uygulanan bazı yöntemlere karşı olduğunu ortaya koydu.

California eyaletinde seçim bölgelerinin yeniden belirlenmesiyle ilgili devam eden seçimlerin "sahtekarca" yürütüldüğü iddiasını dillendiren Trump, "Postayla veya erken oylama yok, seçmen kimliğine evet." ifadesini kullandı.

Donald Trump, paylaşımında, Amerikan Basketbol Ligi'ndeki (NBA) yasa dışı bahis skandalıyla ilgili yürütülen soruşturmaya değinerek bununla, "Demokratların seçimlerde hile yapması" arasında karşılaştırmaya yer verdi.

2020 başkanlık seçimlerinde hile yapıldığını ve oyların çalındığı iddiasını yeniden ortaya atan ABD Başkanı Trump, bunun NBA'de yaşananlara göre "daha büyük bir skandal olduğu" değerlendirmesinde bulundu.

Trump, "Artık her şeyi biliyoruz. Umarım Adalet Bakanlığı, Amerikan tarihinin en büyük skandalına yakışır bir coşkuyla bu konuyu ele alır. Aksi takdirde, yaklaşan ara seçimler de dahil olmak üzere, aynı şey tekrar yaşanacak." görüşünü paylaştı.

ABD Adalet Bakanlığı, cuma günü yaptığı açıklamada, seçimlerin yapıldığı California'daki 5 ilçeye seçim gözlemcileri konuşlandıracağını duyurmuştu.

Bakanlık, bu girişimini, "şeffaflığı, oy pusulası güvenliğini ve federal yasaya uyumu sağlama" çabası olarak tanımlamıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

Edremit canisinin uzman çavuşu şehit ettiği anlar ortaya çıktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.