İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Kasım 2025 Çarşamba / 6 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,4774
  • EURO
    49,1698
  • ALTIN
    5643.04
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Trump seçmeni bin pişman: Anket sonuçları içler acısı
Dünya

Trump seçmeni bin pişman: Anket sonuçları içler acısı

Pew Research'ün anketine göre, ABD'deki Latin kökenli yetişkinlerin yüzde 70'i Başkan Donald Trump'ın politikalarını onaylamıyor. Son verilere göre Trump'a olan destek geçen yıla göre belirgin şekilde geriledi.

AA25 Kasım 2025 Salı 22:53 - Güncelleme:
Trump seçmeni bin pişman: Anket sonuçları içler acısı
ABONE OL

ABD merkezli Pew Research'ün iki ulusal ankete dayanan raporuna göre, son seçimlerde muhafazakâr değerler nedeniyle Trump'a destek veren Latin kökenli seçmenlerin desteği belirgin şekilde azaldı.

Raporda, Trump'ın görev performansı hakkında soru yöneltilen Latin Amerikalı yetişkinlerin yüzde 70'inin "Onaylamıyorum", yüzde 55'inin ise "Kesinlikle onaylamıyorum" dediği belirtildi.

Trump'ın politikalarını onaylayanların oranı ise yalnızca yüzde 27 oldu.

Ayrıca raporda, ABD'de yaşayan Latin kökenlilerin, ülkedeki durumlarının geçen yıla kıyasla kötüleştiğini düşündükleri ve yaklaşık 20 yıldır ilk kez bu konuda bu kadar olumsuz görüş bildirdikleri vurgulandı.

Latin Amerikalıların Trump'a desteği haziran ayında yüzde 30 iken, Trump'ın göreve başladığı şubat ayında bu oran yüzde 36 olarak kaydedilmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

Faciaya kıl payı: Heyelan anı kamerada

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.