11 Eylül 2020 Cuma 10:04 - Güncelleme: 11 Eylül 2020 Cuma 10:12

Business Insider adlı Amerikan haber sitesi Amerikalı gazeteci Bob Woodward'ın Öfke isimli kitabını kaynak gösterdi.

Haberde Trump'ın, Kaşıkçı cinayetine ilişkin süreçte Suudi Veliaht Prensi Selman'ı ABD Kongresinin incelemesinden koruduğuna yer verildi.

TRT Haber'in derlediği habere göre, Woodward'ın kitap için 18 kapsamlı röportaj yaptığı Trump'ın, 22 Ocak'taki görüşmelerinde, Kaşıkçı cinayetinin ardından Veliaht Prense ilişkin "Kongre'nin onu rahat bırakmasını sağladım" dediği ileri sürüldü.

Trump'ın, Suudi Arabistan'ın ABD ürünlerine milyarlarca dolar harcadığını söylediği belirtildi.