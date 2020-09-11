İSTANBUL 28°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Eylül 2020 Cuma / 23 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,4619
  • EURO
    8,837
  • ALTIN
    466.176
  • BIST100
    1102.46
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Trump, Kaşıkçı cinayetinde Prens Selman'ı korudu
Dünya

Trump, Kaşıkçı cinayetinde Prens Selman'ı korudu

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili ABD'de çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. O iddiaya göre, Trump, Kaşıkçı cinayetinde Suudi Veliaht Prensi Selman'ı ABD Kongresinin incelemesinden korudu.

11 Eylül 2020 Cuma 10:04 - Güncelleme: 11 Eylül 2020 Cuma 10:12
ABONE OL

Business Insider adlı Amerikan haber sitesi Amerikalı gazeteci Bob Woodward'ın Öfke isimli kitabını kaynak gösterdi.

Haberde Trump'ın, Kaşıkçı cinayetine ilişkin süreçte Suudi Veliaht Prensi Selman'ı ABD Kongresinin incelemesinden koruduğuna yer verildi.

TRT Haber'in derlediği habere göre, Woodward'ın kitap için 18 kapsamlı röportaj yaptığı Trump'ın, 22 Ocak'taki görüşmelerinde, Kaşıkçı cinayetinin ardından Veliaht Prense ilişkin "Kongre'nin onu rahat bırakmasını sağladım" dediği ileri sürüldü.

Trump'ın, Suudi Arabistan'ın ABD ürünlerine milyarlarca dolar harcadığını söylediği belirtildi. 

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.