Trump: Senato'da yargılanmak istiyorum

Demokratlar’ın çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi’nin başlattığı azil sürecinin bir diğer ayağı Cumhuriyetçiler’in çoğunlukta olduğu Senato. ABD Anayasası uyarınca Temsilciler Meclisi bir anlamda savcı, Senato da jüri görevi üstleniyor.

Fox News yayınına telefon bağlantısıyla katılan Trump “Senato’da yargılama istiyorum. Ama (İstihbarat Komisyonu Başkanı) Adam Schiff ve (Joe Biden'ın oğlu) Hunter Biden de ifade versin" dedi. Senato yargılama sürecinde tanık olarak azil soruşturmasına dayanak oluşturan ancak ABD kamuoyuna kimliği açıklanmayan ihbarcının da ifade vermesi gerektiğini savundu.

“Nancy Pelosi zırdeli”

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi Perşembe günü Kongre’deki oturumun ardından ellerindeki delilin Trump’ın başkanlık makamını siyasi kazanım elde etmek için kullandığını gösterdiğini savunmuştu.

Trump, Fox News’daki açıklamasında Pelosi için “zırdeli” ifadesini kullandı.

“Giuliani en iyi suç savaşçısı, benim de arkadaşım”

Kongre’de Perşembe günkü oturumda ifade veren ABD’nin Ukrayna Büyükelçiliği’nde görevli diplomatı David Holmes, Trump’ın şahsi avukatı Rudy Giuliani’nin Ukrayna konusundaki çabalarının 2019 yılının Mart ayı itibarıyla büyükelçilikteki görevine gölge düşürmeye başladığını söylemiş, “Giuliani’nin Ukrayna diplomasisinde doğrudan bir rol üstlenmeye başladığını fark ettim” demişti.

Trump, eski New York belediye başkanı ve avukatı Rudy Giulaini için “Tüm zamanların en iyi suç savaşçısı” dedi, “Bu ülkede iki sebeple ikonik bir figür. New York tarihinin en iyi belediye başkanıydı. Son 50 yılda muhtemelen gördüğümüz en iyi suç savaşçısı. Benim de arkadaşım. Harika biri” ifadelerini kullandı.

Ukrayna’nın yolsuzluğun sık görüldüğü bir ülke olarak bilindiğini ve bu nedenle de Giuliani’nin bu iş için doğru insan olduğunu belirtti. “Yolsuzluğa bakmamız lazım. Yüklü miktarda parayı yolsuzluğun olduğu bir ülkeye mi göndereceğiz? Gönderdiğimiz para çalınıp milletin banka hesabına mı gidecek?” dedi. Ukrayna’nın dünyada yolsuzluğun en fazla olduğu üçüncü ülke olduğunu savundu.

“Ben olmasam Hong Kong 14 dakikada yok olmuştu”

Başkan Trump’a Çin ile ticaret anlaşması görüşmelerine ilişkin soru sorulurken programın sunucuları Hong Kong’daki gösterileri de gündeme getirdi.

Trump soruya verdiği cevapta Çin Devlet Başkanı Xi Jinping için “Ben olmasam Hong Kong 14 dakika içinde yok olurdu. (Xi Jinping’e) bunu yapmamasını söyledim. 1 milyon askeri var. Büyük hata olur dedim” ifadelerini kullandı.

Başkan Trump, başkanlık döneminin 2 yılına damga vuran Rusya soruşturmasının kaynağıyla ilgili Adalet Bakanlığı Genel Müfettişi’nin açıklaması beklenen rapora değindi. FBI’ın Yabancı İstihbarat Gözetleme Yasası’na ne ölçüde bağlı kaldığının değerlendirileceği raporun içeriği için “tarihi olacak diyorlar” dedi.

“2020’de rakibiniz sizce kim olacak?”

Trump’ın gündeminde 2020 başkanlık seçimi de vardı. Başkan Trump’a gelecek yılki seçimde Demokrat Parti’den rakibinin kimin olmasını beklediği soruldu. Trump, Joe Biden için “Zihinsel olarak süreci yürütebilir mi bilmiyorum. İnsanlar kendisini uzun süredir tanıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Demokrat Parti’nin Şubat ayında ön seçim sürecinin ilk başlayacağı eyaletler olan Iowa ve New Hampshire’da yapılan anketlerde sıçrama kaydeden South Bend Belediye Başkanı Pete Buttigieg için de “Çok olası görmüyorum. Kim Jong Un gibi liderlerle görüştüğünü düşünemiyorum” ifadeleriyle Buttigieg’in dış politikadaki deneyim eksikliğine atıfta bulundu.

Eski New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg Perşembe günü 2020 başkanlık seçimine Demokrat Parti’den aday adayı olmak için başvurusunu yapmıştı. Trump, Bloomberg için de “Kendisini çok iyi tanıyorum. Yarışta olacak, kampanyası için de harcayarak parası var ama ben kazanmasını çok olası görmüyorum” yorumunu yaptı.

Başkan Trump’a 2020 seçiminde hangi başkan yardımcısı adayıyla yarışacağı soruldu. Trump yönetiminin ilk senelerinde ABD'^nin BM daimi temsilciliği görevini yürüten Niki Haley'nin 2020 başkanlık seçimleri için adı geçmişti. Trump 2020’de de yola Mike Pence ile devam edeceğini söyledi, "Nikki harika olurdu ama Mike Pence başkan yardımcısı olarak çok iyi iş çıkardı. Bizim adamımız, arkadaşım” dedi.