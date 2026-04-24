24 Nisan 2026 Cuma / 8 Zilkade 1447
Dünya

Trump sinyali vermişti! ABD'den Putin'e sürpriz davet

ABD yönetiminin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i aralık ayında Florida eyaletinin Miami şehrinde düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi'ne davet etmeyi planladığı öne sürüldü. Öte yandan Putin'in zirveye katılmasının faydalı olacağını vurgulayan ABD Başkanı Trump, 'Herkesle konuşması gerektiğini düşünüyorum.' demişti.

24 Nisan 2026 Cuma 09:49
Trump sinyali vermişti! ABD'den Putin'e sürpriz davet
İsminin açıklanmaması şartıyla Washington Post gazetesine konuşan ABD'li yetkili, 14-15 Aralık'ta Miami'de düzenlenmesi planlanan G20 Liderler Zirvesi'ne Putin'in de davet edilmesinin gündemde olduğunu ileri sürdü.

Yetkili, henüz resmi davetlerin gönderilmediğini ancak Rusya'nın da G20 üyesi olduğunu ve hem bakanlar düzeyindeki toplantılara hem de liderler zirvesine davet edileceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump ise dün Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Putin'e yönelik G20 davetinden haberdar olmadığını ancak buna karşı çıkmayacağını ifade etmişti.

Putin'in zirveye katılmasının faydalı olacağını vurgulayan Trump, "Herkesle konuşması gerektiğini düşünüyorum." demişti.

Öte yandan davetin, 2022'de başlayan Ukrayna savaşı sonrası Moskova'ya yönelik uluslararası izolasyonun yumuşatılmasına yönelik bir adım olarak değerlendirildiği ifade ediliyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Cenaze dönüşü feci kaza kamerada: Otomobilden fırlayan 10 aylık bebekten acı haber

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
